Au fost stabilite împrejurările în care s-a produs accidentul rutier de miercuri dimineață de la Ilișești când o mașină înmatriculată în Germania în care se aflau șoferul și doi pasageri a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat pe câmp. Vina aparține conducătorului auto care a adormit la volan. Cele trei persoane au fost transportate la Urgențele Spitalului Județean Suceava.

