Filmarea cu o fetiță care confruntă un soldat înarmat a devenit virală și a fost atribuită războiului dintre Rusia și Ucraina. Agenția Reuters a dezvăluit recent adevărata poveste din spatele clipului.

Conflictele armate din Rusia și Ucraina au escaladat în ultimele zile, iar victimele în rândul civililor au crescut. Pe fundalul invaziei ruse în teritoriile din Ucraina a fost postat pe rețelele de socializare un clip ce înfățișa o fetiță care confruntă un soldat și îi spune să se întoarcă în țara lui, notează click.ro.

Utilizatorii au atribuit imediat filmarea războiului din Ucraina și inițial s-a crezut că ar fi vorba despre o fetiță ucraineană care iese în calea unui soldat rus. Povestea reală a copilei care confruntă un invadator este cu totul alta. Potrivit agenției Reuters filmarea este de acum aproape 10 ani și arată o fată palestiniană care se confruntă cu un soldat israelian, scrie sursa citată.

„Go back to your country”: brave little girl confronts invading Putin’s Army #DefendUkraine #UkraineRussiaWar #Ukriane pic.twitter.com/E3eZiTZBLL— FR News Now (@frnews_ng) February 27, 2022

