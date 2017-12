De-a lungul celor peste 55 de ani de carieră, actriţa Stela Popescu a avut alături, pe scenă, doi importanţi actori, despre care oamenii ajunseseră să spună că i-ar fi fost şi soţi! Atât era de sudată relaţia dintre ei. Regretata actriţă a dezvăluit, într-un interviu pentru “Taifasuri”, lucruri neştiute despre relaţia ei cu Ştefan Bănică şi cu Alexandru Arşinel, notează click.ro.

“Eu am avut doi parteneri. Am jucat opt ani cu Ştefan Bănică şi aproape 40 de ani cu Arşinel. Am avut norocul să fiu simpatizată de femeile din public. Am şi zis, glumind, că niciodată nu s-a spus că sunt amanta lui Arşinel, ci nevasta. (…) Acest lucru se datorează faptului că între noi, pe scenă, relaţia este perfectă şi armonioasă. Din clipa în care am ieşit de pe scenă, noi nici măcar buni prieteni nu suntem. Nu ne facem vizite, nu mâncăm împreună.”, povestea marea actriţă de comedie, a Teatrului “Constantin Tănase” la împlinirea celor 80 de ani în revista Taifasuri, potrivit sursei citate.