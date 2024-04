Adolescenții pasionați de film, fotografie sau editare video sunt așteptați să se înscrie într-unul dintre cele mai longevive programe dedicate lor din țară: Let’s Go Digital! (LGD!) din cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania (14 – 24 iunie 2024). Înființat acum peste 20 de ani, Let’s go digital! este un atelier de creație care le oferă șansa tinerilor de a explora lumea filmului, sub îndrumarea experților din industrie. Ioana Bugarin (actriță), Andrei Huțuleac (actor, regizor) sau Anghel Damian (actor, regizor) sunt doar câțiva dintre absolvenții programului. Până pe 26 aprilie 2024, liceenii cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani sunt invitați să se înscrie în această aventura completând formularul disponibil pe site-ul TIFF: tiff.ro/lgd/formular-inscriere. Participarea este gratuită, costurile pentru cazare, masă și acreditare la festival fiind acoperite de organizatori. Vor fi aleși 10 participanți.

Anul acesta, LGD! va deveni o experiență hibrid – înainte de evenimentul de la Cluj-Napoca, elevii vor participa la întâlniri online cu tutorii și la masterclass-uri despre producția de film. În timpul festivalului, timp de 6 zile, între 18 și 23 iunie în Cluj-Napoca, aceștia vor parcurge fiecare etapă de producție sub îndrumarea profesioniștilor în domeniu, vor avea acces la aparatură de filmare profesională și vor fi invitați să participe la evenimentele TIFF.

Ca în fiecare an, doi seniori, foști cursanți ai atelierului, li se vor alătura celor 10 participanți pe parcursul programului, pregătiți să le ofere sfaturi de producție și să-i ghideze în aventura realizării primului lor film. Tot ei vor crea making off-ul ediției, surprinzând experiența participării la workshop. La finalul festivalului, cele trei filme realizate de adolescenți vor fi proiectate în fața specialiștilor din domeniu, urmând ca fiecare dintre tinerii creatori să primească sfaturi personalizate.

Regulamentul poate fi consultat aici: tiff.ro/lgd/regulament

Ajuns la ediția cu numărul 22, Let’s Go Digital! reprezintă o rampă de lansare pentru tinerii creativi, interesați să dezvolte o carieră în industria cinematografică. De la momentul lansării programului și până astăzi, peste 430 de liceeni s-au bucurat de experiența Let’s Go Digital!. Cei mai mulți dintre aceștia au absolvit ulterior studii în domeniu și au cariere solide în industrie. Printre cei mai cunoscuți se numără cineastul Andrei Huțuleac (Copacul Dorințelor: Amintiri din copilărie, #doogpoopgirl), actorul, regizorul și scenaristul Anghel Damian (Celed, Clanul), actrița Ioana Bugarin, regizoarele Teona Galgoțiu (Vreau să sparg sera – scurtmetraj nominalizat la Premiile Gopo 2023), Luiza Pârvu, Anda Pușcaș și Ana Maria Comănescu (Horia), editorii Letiția Ștefănescu (Sieranevada), Răzvan Ilinca, Ștefan Pârlog, operatorii Tudor Platon și Vladimir Bulza, criticii Irina Trocan și Iulia Voicu.

Let’s Go Digital! este un program sprijinit de PEPSI.

