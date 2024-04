Dana Mladin (50 de ani) a trecut prin momente de panică maximă în timpul vacanței, petrecute în Taiwan. Producătoarea TV a fost surprinsă de cutremurul de 7.4 grade pe scara Richter, care a zguduit țara din Asia de Est, miercuri 3 aprilie, la primele ore ale dimineții. Dana a dezvăluit momentele de coșmar trăite în timpul cutremurului, când a văzut moartea cu ochii, notează click.ro.

Un cutremur devastator a lovit statul Taiwan, miercuri dimineață, în jurul orei 8.00. Seismul a avut o magnitudine de 7.4 grade pe scara Richter, fiind cel mai puternic din ultimii 25 de ani.

Cutremurul din Taiwan s-a soldat cu moartea a cel puțin nouă persoane și rănirea a 900 de localnici. Aproape o mie de oameni sunt daţi dispăruţi. Sunt căutaţi printre ruine după ce zeci de clădiri, tuneluri şi drumuri, au fost distruse. Cutremurul a fost urmat de nu mai puțin de 130 de replici.

„CUTREMURRRRR!!!!! La 8 dimineața mă trezesc într-un bălăngănit groaznic! Sunt în Tainan, cam în sud-vestul Taiwanului și, ca să evit țeapa cu hotelul din Taipei, aici mi-am rezervat cameră la un hotel dintr-un lanț despre care auzisem acum mulți ani că e smecher: Shangri-la. 5 stele. (Dar imaginați-vă că am plătit 217 euro pe 2 nopți!) Am obținut upgrade de cameră moca, atunci când i-am rugat să mă mute pe altă parte a hotelului. Ei, bine, de nu m-am înjurat pentru decizieee. Căci m-au mutat de la etajul 15, la o cameră mai mare de la etajul… 32! Aici am trăit cutremurul de azi-dimineață. Gândindu-mă cum Dumnezeu să ajung mai repede la parter! Partea proastă a fost că nu se mai termina! Nu vă pot descrie senzația când te miști cu toată camera și îți aduci aminte la ce înălțime ești!”, a dezvăluit Dana, pe Facebook, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

