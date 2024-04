Editura Paul Editions lansează în luna aprilie „Istoria Biblică a Noului Testament”, o serie de 3 volume de referință dedicată celor interesați de studiul Noului Testament și nu numai. Lucrarea amplă și valoroasă în traducerea Patriarhului Nicodim, explorează evenimentele și învățăturile din Noul Testament. Lucrarea de cercetare academică reprezintă în același timp o contribuție valoroasă la înțelegerea și interpretarea textului sacru și a tradițiilor creștine și prezintă lumii contemporane bogăția și profunzimea înțelepciunii biblice.

„Istoria Biblică a Noului Testament” aduce în fața cititorilor, trei lucrări remarcabile și cuprinzătoare, care îmbină expertiza academică și spiritualitatea creștină într-o sinteză semnificativă și inspirată. Seria beneficiază de cercetarea profesorului A. P. Lopuhin, recunoscut pentru contribuțiile sale majore în domeniul studiilor biblice și teologice, iar aceasta este o altă dovadă a experienței și pasiunii sale pentru înțelegerea textelor sacre.

Cele 3 volume se remarcă prin detaliile bogate și interpretările precise, oferind cititorilor o înțelegere profundă a textului biblic și a semnificației sale în contextul istoric și teologic al vremii. Traducerea realizată de Patriarhul Nicodim conferă autenticitate și încredere acestor lucrări, aducând în lumina cunoașterii moderne un text străvechi, dar mereu actual.

Primul volum aduce în prim-plan evenimentele și învățăturile esențiale din perioada care cuprinde nașterea lui Hristos până la botezul Domnului. Cele 26 de capitole incluse în acest volum oferă o perspectivă amplă asupra contextului istoric și religios în care s-au petrecut aceste evenimente fundamentale pentru creștinism.

„Cu volumul de faţă începem Noul Testament al Istoriei Biblice. Nu ne vom apuca să spunem câtă vreme ne-a cerut această ediţie şi câtă muncă, pentru că vremea este dar de la Dumnezeu, iar munca este datoria noastră…. terminând această operă a noastră, noi dorim numai un singur lucru, ca toţi cititorii noştri, şi cei binedispuşi, şi cei duşmănoşi, să se refere către ea cu acel duh creştinesc de indulgenţă şi sinceritate, care este condiţia primă şi indispensabilă de preţuire dreaptă a muncii altuia.” A.L. 11 iunie, 1894 S.Peterzburg

Celelalte două volume ale lucrării vor explora și detalia alte aspecte majore ale Noului Testament, oferind cititorilor o perspectivă comprehensivă asupra întregii vieţi a Fiului lui Dumnezeu.

„În alcătuirea acestor două tomuri, ca şi a celorlalte patru, noi ne-am folosit liber de studiile celor mai buni bibleişti moderni şi sub formă de suplemente am înserat în traducere cunoscuta operă a bibleistului francez F. Vigourou, „Noul Testament” și descoperirile arheologice în care cititorii pot găși o mulţime de 6 date uimitoare pentru combaterea atentatelor criticii negative la demnitatea istorică a cărţilor Noului Testament. Deci, cu Dumnezeu înainte? Intenţia noastră a fost să dăm societăţii noastre culte o astfel de carte, în care ea, cunoscând într-o expunere accesibilă pentru toţi, cele mai bune rezultate ale cercetărilor şi descoperirilor biblico-apologetice, ar putea găsi pentru sine sprijinul cuvenit în lupta cu raţionalismul şi negarea, ce dau năvală la noi din toate părţile, şi să se întărească în convingerea, că orice furtuni ar stârni spiritul necredinţei moderne, acesta e neputincios de a zdruncina stânca cea neclintită, pe care se reazămă adevărul etern al Sf. Scripturi. Pe cât am putut izbuti a realiza această intenţie, nu ne e dat nouă să judecăm; dar noi ne mângâiem cu credinţa dulce, că Judecătorul Răsplătitor, în nesfârşita îndurare şi indulgenţă către neputinţa noastră, şi intenţiile cele bune le preţuieşte.” A.L. 11 iunie, 1894 S.Peterzburg

„Istoria Biblică a Noului Testament” este mai mult decât o simplă lucrare de referință, este o călătorie în timp plină de înțelepciune, care ne ajută să înțelegem mai bine tradițiile, valorile și învățăturile care au fundamentat creștinismul de-a lungul secolelor. Autorul împărtășește cunoștințele și perspectivele sale acumulate de-a lungul unei cariere bogate și dedicate studiului Bibliei și a teologiei. Lucrarea sa aduce o abordare riguroasă și academică, completată de o înțelegere profundă și respect pentru textul și tradițiile creștine.

Profesorul Lopuhin a contribuit semnificativ la domeniul studiului Bibliei, înțelegerea textelor sacre și la transmiterea învățăturilor sale către generații succesive. Opera lui aduce o perspectivă nouă și profundă asupra Noului Testament, evidențiind aspectele istorice, culturale și teologice ale perioadei și evenimentelor tratate în scrierile biblice. Cele 3 volume oferă o înțelegere holistică a textului biblic și a semnificației sale pentru credința creștină.

De-a lungul carierei sale, Profesorul Lopuhin a publicat numeroase lucrări care au contribuit la înțelegerea mai profundă a Bibliei și a tradițiilor religioase. Istoria Biblică a Noului Testament este una dintre cele mai valoroase și importante contribuții ale sale, aduce lumii academice și creștine o lucrare de referință și o resursă valoroasă pentru studiul și interpretarea textelor sacre.

Primul volum din seria „Istoria Biblică a Noului Testament” apare luni, 8 aprilie la chioșcurile de presă, pe site-ul editurii pauleditions.ro și în curând în magazine online (Libris.ro, Elefant.ro, Librărie.net, Bookzone.ro, Librex.ro, LibrariaDelfin.ro, Carturesti.ro), în librăriile din toată țara ( Compania de Librarii București, Cărturești, Sedcom Libris Iași, Prăvălia cu cărți), pe rafturile librăriilor Sedcomlibris Suceava (Librăriile Alexandria) și Compact Brașov (Librăriile Bookcity). Volumele 2 și 3 din serie vor fi disponibile începând cu 15, respectiv 22 aprilie. Preț recomandat per volum: 40 de lei.

Despre Editura Paul Editions

Editura Paul Editions a fost înființată în anul 2016. Cărțile publicate acoperă domenii diverse precum istorie, memorialistică, jurnale, biografii etc. Printre autorii de renume ai editurii se numără: Nicolae Iorga, I. G. Duca, Alexandru Marghiloman, Alexandru Tzigara-Samurcaș, Cristian Troncotă, Paul Niculescu-Mizil, Constantin Argetoianu (Seria „Memorii pentru cei de mâine”); Constantin Dimitrescu-Severeanu (Volumele „Din amintirile mele. Intimități din cercul palatului regal”) și mulți alții. Printre cele mai recente aparții se numără: „Inegalabilul Davila” – Povestea legendară a părintelui medicinei românești; „Grigoraș Dinicu și Bucurestii lăutarilor de altădată”, de George Sbârcea; „Cafeneaua cu Poeți și Amintiri”, de George Sbârcea; “Scurtă istorie a lumii”, de Herbert George Wells; volumele „Mari Români – La răscruce de veacuri”, de Nicolae Petrașcu.