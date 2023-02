Aeroportul Internațional Ștefan cel Mare a transmis că în data de 10 februarie 2023, aeronava companiei Ryanair, care trebuia să efectueze zborul pe ruta Suceava – Charleroi, cu decolare la ora 20.35, a avut o defecțiune tehnica, pentru care a fost necesară intervenția tehnicienilor specializați ai companiei. Astfel zborul Suceava – Charleroi, a fost amânat, fiind afectați 174 de pasageri care au fost transportați la hotel. Între timp defecțunile aeronavei au fost remediate, iar zborul va fi efectuat astăzi la ora 13:00.

