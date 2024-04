Întrucât pelerinajul reprezintă o mărturisire vie a credinței și o dovadă a urcușului duhovnicesc spre Împărăția lui Dumnezeu, iar călătoria pe care o face creștinul cu scopul de a vizita locuri sfinte ori de a cinsti moaștele sfinților și icoanele făcătoare de minuni contribuie la intensificarea întregii vieți spirituale, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților continuă să vină în întâmpinarea tuturor celor care doresc să ajungă în cât mai multe locuri deosebite din întreaga lume.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, joi, 11 aprilie 2024, noul sediu al Agenției de Turism Egeria Travel situat în incinta Iulius Mall Suceava a fost sfințit de un sobor de preoți, sub protia arhim. Serafim Grigoraș, stareț al Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou”. Din soborul slujitor au mai făcut parte pr. Viorel Ilișoi, consilier al Sectorului Economic-Financiar al Centrului Eparhial, protoiereii Protopopiatelor Suceava I și Suceava II, pr. Ionel Doru Budeanu și pr. Minu Mititelu, dar și reprezentanți ai Departamentului Pelerinaje: pr. Andrei Mocanu, pr. Gheorghiță Hrițcan și pr.Constantin-Cristian Juravle. La eveniment au participat și membri ai conducerii Iulius Mall Suceava, între care domnul Eduard Elvis Marcu, manager general, dar și doamna Alina Cristina Roșca, agent de turism.

Potrivit Egeria Travel, noul birou este conceput „pentru a oferi o experiență personalizată și servicii de cea mai înaltă calitate clienților, echipa dedicată și pasionată de experiențe de călătorie autentice fiind deschisă pentru a ghida în călătorii către locuri spirituale, culturale, dar şi destinații de vis”.

După binecuvântarea sediului prin ungere cu untdelemn și prin stropire cu apă sfințită, a fost oferită o distincție de vrednicie din partea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, Ordinul „Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava” pentru mireni, domnului Eduard Elvis Marcu, manager general al Iulius Mall, întrucât a urmat exemplul „tânărului înțelepțit de Dumnezeu, care și-a îndeplinit cu devotament slujirea sa și și-a fundamentat credința ortodoxă pe înțelegerea Evangheliei, mărturisind-o curajos semenilor săi prin faptă și cuvânt”, textul gramatei episcopale fiind citit de către pr. Viorel Ilișoi.

Conform reprezentanților Egeria Travel, agenția a luat naștere în anul 2019 și are ca obiectiv principal „organizarea de pelerinaje interne și externe în țări precum Israel, Egipt, Grecia, Iordania, Turcia, Italia, Georgia Serbia și Muntenegru, oferind oportunitatea tuturor bucovinenilor, și nu doar, de a călători în cele mai sigure si mai avantajoase condiții, în cele mai vizitate locuri ale Creștinismului”. Prin intermediul agenției Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în anul 2023 „aproximativ 2000 de pelerini au pășit pe urmele Mântuitorului Iisus Hristos în Țara Sfântă”.

Irina Ursachi