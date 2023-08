Daca esti in cautarea unei vacante de neuitat, pline de aventura si de relaxare, atunci ar trebui sa iei in considerare o calatorie cu rulota prin Romania. Nu numai ca vei avea ocazia sa descoperi frumusetile naturale si culturale ale tarii noastre, dar vei putea si sa le oferi copiilor o experienta unica, care ii va imbogati si educa.

Iata cateva dintre cele mai atractive destinatii pe care le poti vizita cu rulota, impreuna cu familia ta:

Delta Dunarii – un paradis natural pentru iubitorii de animale

Delta Dunarii este cea mai mare zona cu ape din Europa si una dintre cele mai biodiverse din lume. Aici puteti admira peste 300 de specii de pasari, precum pelicani, lebede, egrete sau cormorani, dar si mamifere rare, cum ar fi vidra sau enotul. Puteti face plimbari cu barca pe canalele Deltei, vizita satele traditionale sau degusta preparatele locale pe baza de peste.

Pentru a ajunge in Delta Dunarii cu rulota, poti apela la pensiunile din Murighiol sau Tulcea care ofera facilitati pentru campare.

Transfagarasan – o provocare pentru soferi si o desfatare pentru ochi

Transfagarasanul este cel mai spectaculos drum din Romania si unul dintre cele mai frumoase din lume. Construit in perioada comunista, ca o cale strategica de traversare a Muntilor Fagaras, drumul urca pana la altitudinea de 2042 de metri, la Balea Lac, oferind privelisti impresionante asupra peisajului montan.

Daca te simti curajos si ai o rulota bine echipata, poti incerca sa parcurgi acest traseu, dar numai in perioada iunie-octombrie, cand drumul este deschis circulatiei. Pe parcurs, puteti face opriri la Cascada Balea, la Cetatea Poenari sau la Barajul Vidraru.

Maramures – o calatorie in timp prin satul romanesc autentic

Maramuresul este regiunea unde traditiile populare se pastreaza cel mai bine in Romania. Aici veti putea admira bisericile de lemn, monumente UNESCO, cu picturi interioare si exterioare minunate, vizita cimitirul vesel de la Sapanta, unde crucile sunt decorate cu epitafuri hazlii, sau participa la sarbatorile si obiceiurile locale, cum ar fi nuntile sau colindele.

Pentru a campa cu rulota in Maramures, aveti la dispozitie mai multe locuri amenajate, cum ar fi Camping Eldorado din Gilau sau Camping Perla Cosaului din Rona de Sus.

Bucovina – o lectie de istorie si arta prin manastirile pictate

Bucovina este o alta zona unde cultura si spiritualitatea romaneasca se manifesta in toata splendoarea lor. Aici se afla celebrele manastiri pictate, construite in secolul al XV-lea si al XVI-lea, ca simboluri ale rezistentei crestine in fata expansiunii otomane. Manastirile Voronet, Moldovita, Sucevita sau Humor sunt adevarate opere de arta, cu fresce exterioare care imbina scene biblice cu elemente decorative si cromatice deosebite.

Pentru a campa cu rulota in Bucovina, puteti alege Camping Bucovina din Vama sau Camping Dor de Bucovina din Fundu Moldovei.

Bran – o aventura gotica in castelul lui Dracula

Daca sunteti fani ai povestilor de groaza si ai legendelor vampirice, atunci nu trebuie sa ratati o vizita la Castelul Bran, cunoscut si ca Castelul lui Dracula. Acesta este un monument istoric si arhitectonic, care dateaza din secolul al XIV-lea si care a apartinut reginei Maria a Romaniei. Castelul este situat pe o stanca, la intrarea in Cheile Moeciu, si impresioneaza prin aspectul sau impunator si misterios.

Pentru a campa cu rulota in apropiere de Bran, puteti alege Camping Vampire din Rasnov sau Camping Darste din Brasov.

Asadar, daca ai copii si vrei sa plecati in concediu cu rulota prin Romania, ai la dispozitie o varietate de destinatii, care va vor incanta si va vor imbogati cunostintele si cultura generala. Nu uita ca poti opta pentru inchiriere rulote Bucuresti de la firme specializate, care ofera toate dotarile si informatiile necesare pentru o calatorie sigura si confortabila. Nu mai sta pe ganduri si rezerva acum o rulota pentru vacanta ta de vis!