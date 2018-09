Cetatea de Scaun a Sucevei a fost nominalizată printre cele mai bune destinații din lume. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a precizat că Cetatea de Scaun a primit certificatul de excelență pentru anul 2018 din partea celui mai mare site de turism din lume, TripAdvisor. Gheorghe Flutur a subliniat faptul că acordarea acestui certificat reprezintă încă o recunoaștere internațională privind investițiile și evenimentele realizate de Consiliul Județean la Cetatea de Scaun a Sucevei. Flutur a amintit de evenimente precum Festivalul Ștefanian, Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” sau de Bucovina Rock Castle, care ar de an atrag din ce în ce mai mulți participanți.

De precizat că TripAdvisor oferă Certificatele de Excelență pentru atracții turistice şi operatorilor din turism care câștigă în mod constant recenzii excelente de la turiști/vizitatori/călători.

Flutur a spus că Certificatul de Excelență pentru Cetatea de Scaun a Sucevei a fost acordat pentru anul 2018, în baza recenziilor făcute de către comunitatea turiștilor care au ales să-şi planifice călătoriile, concediile, prin intermediul acestui portal.

Cetatea de Scaun a Sucevei este listată oficial de către Muzeul Bucovinei pe TripAdvisor începând de anul acesta.

În baza Certificatului de Excelență 2018, în calitate de destinație de excelență, Muzeul Bucovinei poate accesa premiile TripAdvisor – Concursul Certificatelor de Excelență la trei categorii: salariați, obiectiv şi vizitatori. Muzeul trebuie să vină cu o modalitate creativă de a promova certificatul de excelență prin canalele social-media cu: imagini creative care utilizează certificatul de excelență alături de angajații obiectivului turistic; doar cu imagini ale obiectivului turistic sau imagini cu obiectivul şi vizitatorii acestuia.

Premiile acordate pentru câștigarea uneia dintre categoriile prezentate mai sus constau în spațiu de promovare pe platforma TripAdvisor în valoare de 1.000$ sau 3.000$, în funcție de categoria câștigată.

