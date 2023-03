Astăzi, Camera de Comerț și Industrie Suceava a găzduit un eveniment prilejuit de lansarea zborurilor regulate Suceava-București și a celor estivale Suceava-Constanța de către compania aeriană românească AirConnect. La eveniment au fost prezenți președintele executiv al Camerei, Lucian Gheorghiu, vicepreședintele CJ Suceava, Niculai Barbă, directorul Aeroportului de la Salcea, Ioan Măriuța și directorul general al AirConnect, Tudor Constantinescu. De asemenea, au participat reprezentanți ai mediului de afaceri și ai agențiilor de turism. Zborurile de la Suceava către București și retur vor fi operate din 27 martie, cu 5 frecvențe săptămânale, două zboruri în zilele de luni și câte un zbor în zilele de miercuri, joi și vineri. Pentru această rută, sunt disponibile 21.080 de locuri pe perioada orarului de vară cuprins între 28 martie și 28 octombrie. Zborurile estivale către Constanța vor fi operate în perioada 22 iunie – 17 septembrie, în fiecare zi de joi. Biletele de avion pot fi deja achiziționate de pe website-ul companiei www.air-connect.com, din aplicația disponibilă în Apple Store și Google Play Store, ori prin intermediul agențiilor de turism, la tarife începînd de la 167,7 lei.

Lucian Gheorghiu, Președintele Executiv al Camerei de Comerț și Industrie Suceava, a declarat: ”Ne bucurăm să găzduim astăzi evenimentul organizat cu prilejul lansării noilor zboruri ale companiei aeriene AIR CONNECT, care susține astfel, necesitatea creării unor noi mijloace de mobilitate pentru mediul de afaceri local, a turismului, cât și sucevenilor, contribuind la dezvoltarea regională.”

Vicepreședintele CJ Suceava, Niculai Barbă, a declarat: „Odată cu aceste zboruri este concurență și concurența se știe că întotdeauna aduce doar beneficii. AirConnect a anunțat și cursele aeriene pe Litoral, la Constanța și mă gândesc în primul rând că va fi o facilitate pentru cei care vor să meargă pe Litoral. Și poate că în felul acesta și Litoralul românesc, prin aceste curse directe, va fi mai bine pus în valoare. Și dacă Bucovina este una dintre destinațiile care se regăsește în topul oricăror clasamente care se fac, este bine să avem și Litoralul. Mă gândeam că poate la un moment dat poate dăm tonul pentru a se gândi o serie de pachete mare – munte”.

Ioan Măriuța, Directorul General al Aeroportului Ștefan cel Mare Suceava, a declarat: „Suntem încântați să anunțăm un nou operator aerian care a ales Aeroportul ”Ștefan cel Mare-Suceava”! La fel de încântați vor fi și pasagerii din regiunea noastră, care beneficiază astfel de mai multe conexiuni directe, ce răspund cerințelor de mobilitate atât mediului de business, dar și turismului. Conexiunile directe spre capitala țării vor fi mereu o necesitate, iar zborurile care vor fi operate spre Constanța vin și ele ca o soluție extrem de avantajoasă pentru vacanțele pe litoralul românesc. Ne așteptă, astfel, o colaborare frumoasă în viitor, care va contribui semnificativ la dezvoltarea Aeroportului ”Ștefan cel Mare-Suceava”.

Tudor Constantinescu, Directorul General al AirConnect, a declarat:

„Compania aeriană AirConnect s-a născut din dorința de a deservi piața regională din Romania și Europa de sud-est. În acest context, am introdus zboruri atât pe rute care aveau nevoie de frecvențe suplimentare, cum este Suceava – București, cât și zboruri estivale către Constanța, oferind o opțiune de transport rapidă, confortabilă și în siguranță pe litoralul românesc sau către capitală. Sperăm ca ofertele de zbor puse la dispoziție de AirConnect să vina în întâmpinarea nevoilor mediului de business și a locuitorilor din Suceava.”