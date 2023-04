Câștigătorul de anul trecut de la „Survivor România” pare că este un titirez, mereu în acțiune, precum personajul pe care Alex Delea l-a interpretat în „Haita de acțiune”. Imediat după premieră filmului în care a jucat, a tras o fugă în Republica Dominicană pentru câteva zile de „Survivor” unde și-a măsurat puterile cu Zannidache, câștigătorul de acum doi ani, notează click.ro.

Click!: Ai avut niște zile foarte pline în ultima perioadă…

Alex Delea: Așa e, foarte pline. Ultima luna a fost foarte plină. Am avut premiera filmului „Haita de acțiune”, iar apoi, exact în dimineață următoare, am plecat în Republica Dominicană. Nici n-am dormit în noaptea aia, la 12 noaptea am plecat de la cinema, am mai stat de vorba cu cei din echipa și am plecat să-mi fac bagajul. La 4 fără 15 minute trebuia să fiu la aeroport. Am dormit în avion. Când am ajuns în Dominicană am filmat din prima zi.

Ai mai merge în concurs?

Mie mi-a plăcut foarte mult și am zis să mai stau. Niciodată nu m-am plâns, nu am zis că nu m-aș mai duce, că vreau să plec acasă. Aș mai merge oricând și aș sta cât se poate de mult. Mi-a plăcut mult experiență asta.

E ceva ce n-ai face?

Nu știu… Ar trebui să-mi dai lucruri de făcut, poți să-mi dai ceva de făcut. Îmi place adrenalina, nu-mi place să stau.

Ai jucat în „Haita de acțiune”, a fost primul tău rol?

Da, primul meu rol, exact opusul meu. Dur, fără să râd, fără să fac glume, să mă bat… exact opusul a ceea ce sunt eu.

