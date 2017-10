Pe 20 septembrie Alexandra Stan s-a mutat în Los Angeles, cu gândul să lucreze în noi studiouri muzicale, dar şi să între în lumea cinematografiei.

Zilele trecute, Alexandra a păşit pe covorul roşu, culmea, nu în America, ci la Tokyo International Film Festival (TIFF), Japonia, în calitate de cântăreaţă a piesei “Favorite Game”, soundtrack-ul principal al filmului “Miko Girl”.



Mai mult, imediat după premiera filmului în cadrul festivalului, Alexandra Stan a filmat şi videoclipul piesei, care va avea cadre cu personajele principale ale peliculei, dar şi momente cu artista româncă.

“Simt că am făcut un prim pas în cinematografie prin muzică. Sunt fascinată de lumea asta, e un alt mod de a-ţi transmite ideile, creativitatea şi, în cazul meu, de a face ceva nou, inedit. Am o echipă minunată în Tokyo, de asta Japonia a devenit pentru mine “casa” din Asia”, spune Alexandra Stan.



Filmul “Miko Girl” pune în scenă povestea unei fete pe nume Shiwasu, fiica unui preot şintoist, care are grijă de un băieţel în vârstă de 5 ani, Kenta. Acţiunea se desfăşoară în jurul tinerei, care se transformă în femeie.

Piesa “Favorite Game” a fost compusă şi produsă de Cristian Stefănescu de la Electric Brother, versurile sunt scrise de Austin Jesse Mitchell, de mix şi master s-a ocupat Dan Griober, partea de pian ii aparţine lui Raul Kusak, iar vocea Alexandrei.

În perioada următoare, artista ajunge în Turcia pentru a susţine un concert, iar apoi se întoarce în Los Angeles să continue sesiunile de studio.