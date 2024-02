Febra alegerilor locale a început să se resimtă încă de la debutul noului an. Formațiunile politice au intrat deja în regim de campanie iar majoritatea și-au stabilit candidații pentru funcțiile de primar în toate cele 114 localități ale județului Suceava. Comuna Șcheia se află printre cele mai râvnite localități. Este în prezent în mâna liberarilor iar aceștia sunt siguri că va rămâne în continuare în portofoliul lor. Și-au desemnat deja un candidat pe măsură în persoana lui Alin Rusu. Cine este Alin Rusu? Pentru cei care încă nu au auzit de el Alin Rusu este un tânăr om de afaceri în vârstă de 47 de ani care s-a născut și a crescut în satul Florinta și care trăiește de 18 ani în satul Șcheia. Este căsătorit și are doi copii de 9 ani respectiv 17 ani. A absolvit Liceul cu Program Sportiv și a urmat apoi o școală postliceală de calculatoare. A făcut volei de performanță pasiunea pentru sport transferând-o fiicei sale care a practicat timp de 7 ani dansul sportiv. Împreună cu soția gestionează două afaceri, o clinică de înfrumusețare ”Queen Elisabeth” și un magazin de desfacere a produselor de parfumerie și cosmetice. Este un mare iubitor de câini acasă având cîteva exemplare de ciobănesc de Bucovina și ciobănesc de Asia Centrală care-l încarcă cu energie pentru a face față ritmului de muncă extenuant. Mai deține președinția organizației PNL Șcheia dar și calitatea de consilier local în această postură aflându-se la al doilea mandat. Curajul, forța, tenacitatea, spiritul de inițiativă care l-au ajutat să reușească în viață sunt calitățile pe care Alin Rusu vrea să le pună în slujba comunității din postura de primar. De fapt, candidatul liberal vrea să ducă dezvoltarea comunei Șcheia la nivelul următor după ce a pus umărul din plin ca și consilier local.

”Ceea ce am realizat în viață, în afaceri prin forțe proprii m-a motivat să candidez”

”Sunt foarte onorat de propunerea de a candida la Primăria Șcheia. Am acceptat pentru că simt că pot face ceea ce trebuie pentru ca localitatea să continue dezvoltarea. Am experiența și cunoștințele necesare pentru asta. Ceea ce am realizat în viață, în afaceri prin forțe proprii m-a motivat să candidez iar oamenii care au venit lângă mine au văzut acest lucru și mă susțin. Cei pe care îi am alături sunt majoritatea din mediul privat dar din domenii de activitate variate. Sunt economiști, medici, ingineri, oameni care vor dezvoltare și care au demonstrat că au făcut ceva în viața lor”, a spus Alin Rusu. Candidatul liberal nu a dezvăluit prea multe din proiectele sale pentru comuna Șcheia însă la loc de cinste se află dezvoltarea infrastructurii de drumuri, a infrastructurii de utilități, creșe, grădinițe și școli în cartierele noi. ”În ultimii 10 ani comuna Șcheia a cunoscut o dezvoltare economică și rezidențială galopantă și poate noi cei din administrație nu am reușit să ținem pasul cu cerințele oamenilor. Mă refer în primul rând la utilități și drumuri. Aici trebuie să insistăm mai mult. S-au construit cartiere noi unde au venit oameni tineri care au nevoie de o creșă, de o grădiniță cu program prelungit, de o școală. Nu mai spun de transport. Este acum în implementare transportul metropolitan în Zona Urbană Funcțională unde suntem și noi parteneri și pe care l-am susținut până în pânzele albe. Vrei nu vrei ești aici lângă municipiul Suceava cu care trebuie să avem proiecte de dezvoltare comune”, a explicat liberalul.

”Un proiect foarte drag mie mai ales ca fost sportiv de performanță este complexul cultural-sportiv care se află în construcție la Șcheia”

În calitate de consilier local Alin Rusu și-a adus contribuția la mai multe proiecte de dezvoltare implementate în comună alături de colegii săi liberali din deliberativul local. El a amintit în primul rând de proiectul de reabilitare a Mănăstirii Sf.Ilie, ctitorie Ștefaniană. ”Unul dintre proiectele cele mai frumoase și mai reprezentative pentru comună a fost cel care a vizat reabilitarea Mănăstirii de la Sf.Ilie, proiect pe care eu l-am adus în Consiliul Local și care la început părea ceva imposibil de realizat. Iată că acum este realitate. Mănăstirea este finalizată și arată extraordinar. I-am mai dat câteva sute de ani de viață. Au venit atunci 5 milioane de euro. Mai mult, am legat Mănăstirea printr-un drum nou de drumul european care trece pe la noi și asta aduce turiști dar și dezvoltare pentru toată zona”, a spus Rusu. Liberalul a mai amintit de proiectul de 28 de milioane de euro finanțat cu fonduri europene prin POIM ce vizează construirea de rețele de apă și canalizare în satele Sf.Ilie și Șcheia, proiect care se află în implementare și de proiectul privind apa și canalizarea în satul Mihoveni care este finalizat și care s-a realizat tot cu fonduri europene. ”Un alt proiect foarte drag mie mai ales ca fost sportiv de performanță este complexul cultural-sportiv care se află în construcție la Șcheia. Am ajuns la concluzia că o comunitate așa de mare nu are o locație unde să organizeze un eveniment de anvergură, o sărbătoare, un spectacol pentru cetățeni. În sala aceasta o să intre 600 de oameni în tribună și alți 2.000 pe teren. Aici o să fie toate condițiile, de la vestiare la grupuri sanitare moderne. M-au blamat unii pentru că am susținut acest proiect extrem de necesar pentru comună dar oamenii trebuie să înțeleagă că fără educație, fără sport, fără cultură ești o comunitate pierdută. Copiii a nevoie de sport pentru că asta înseamnă sănătate în primul rând și dezvoltare armonioasă. Fata mea a făcut 7 ani de dans sportiv și am străbătut toată țara. Am fost și într-o localitate din Republica Moldova cu care suntem înfrățiți. Ce Sală Polivalentă și ce stadion au acolo de nu-ți vine să crezi. Așa că trebuie să ne așezăm în rând cu lumea”, a încheiat Alin Rusu.