În satul Mihoveni din comuna Șcheia se va înființa o rețea de distribuție a gazelor naturale iar în satul Sf. Ilie rețeaua de gaze va fi extinsă. Această investiție în valoare de 19 milioane de lei se va realiza prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”. Proiectul a fost aprobat la finanțare documentele premergătoare fiind semnate la finele săptămânii trecute de către ministrul dezvoltării Adrian Ioan Veștea și primarul de Șcheia, Vasile Andriciuc, în Sala Unirii a Consiliului Județean. Andriciuc a ținut să sublinieze importanța acestei investiții pentru cetățenii celor două sate și să mulțumească în mod special președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, care s-a implicat direct în coordonarea acestor proiecte de aducțiune a gazului metan în localitățile sucevene. ”Am deosebita plăcere să informez cetățenii din comuna Șcheia că am obținut pentru finanțare pentru un proiect foarte râvnit de cetățenii din comună și anume ”înființarea rețelei de distribuție de gaze naturale în satul Mihoveni și extinderea rețelei de distribuție gaze naturale în satul Sf.Ilie. Proiectul este în valoare de 19 milioane de lei. În următoarele două trei săptămâni avem obligația să încărcăm pe platforma digitală a Ministerului Dezvoltării documentele necesare în vederea semnării contractului de finanțare. Doresc pe această cale să mulțumesc în primul rând consultanților, funcționarilor publici din Primărie dar nu în ultimul rând domnului președinte Gheorghe Flutur care s-a implicat direct în coordonarea acestor proiecte nu numai pentru comuna Șcheia ci și pentru celalte 21 de comune care au obținut finanțare”, a spus Andriciuc.

El a ținut să precize că Primăria Șcheia a mai obținut 16 milioane de lei pentru modernizarea drumurilor prin Programul ”Anghel Saligny” iar prin POIM 113,9 milioane de lei pentru apă și canalizare în satele Sf.Ilie și Șcheia proiect obținut tot cu ajutorul președintelui Flutur. ”Să știți că nu a fost ușor. Au durat mulți ani pentru ca aceste proiecte să ajungă la finanțare. Noi mai avem un proiect de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în satele Sf. Ilie și Șcheia în valoare de 113,9 milioane de lei. Cam greu de pronunțat atâtea milioane. Am predat amplasamentele iar în următoarele săptămâni vor începe lucrările. Pe ”Anghel Saligny” mai avem un proiect de 16 milioane de lei contractat pentru modernizarea drumurilor. Vom începe lucrările după ce introducem apa și canalizarea. În concluzie putem spune că este o colaborare strânsă între Primăria Șcheia și președintele Gheorghe Flutur astfel încât să aducem un plus de valoare pentru comuna noastră. Încă o dată mulțumesc tuturor și intâlnirea cu ministrul dezvoltării arată grija PNL-ului, a președintelui Flutur pentru comunitățile din județul Suceava, pentru a aduce cât mai mulți bani în județ”, a conchis Vasile Andriciuc.