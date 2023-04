În cartierul Zamca al municipiului Suceava, în zona Liceului Filadelfia, s-a produs o serioasă alunecare de teren care a produs importante pagube materiale unității de învăpțământ sucevene. La fața locului s-a deplasat primarul Ion Lungu pentru a vedea dimensiunea fenomenului și a se lua măsurile necesare în regim de urgență. ”Am mers la fața locului în cartierul Zamca unde am văzut alunecările de teren care su avut loc pe Versantul Zamca, în zona Licelui Filadelfia. Am avut discuții cu directorul liceului Ioan Bădeliță și cu domnul consilier local Daniel Ungureanu. Căutăm o soluție de consolidare a versantului Zamca, în urma expertizei tehnice care este în curs de realizare. Soluția poate fi promovarea unui proiect pe fonduri europene pe un Apel de proiecte prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pe PNRR pentru consolidare versanți. Am convingerea că vom găsi o soluție să consolidăm întregul versant Zamca”, a declarat Lungu.