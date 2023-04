O delegație oficială condusă de E.S. Özgür Kıvanç Altan, Ambasadorul Republicii Turcia în România, a efectuat vineri, 7 aprilie, o vizită la Fabrica Arctic din Ulmi.

Din delegație au făcut parte dna. Sude Ișık Gürcan – Consilier Comercial, dl. Mehmet Naci Akdoğan – Consilier Comercial, dl. Erdal Onat – Consilier al Ambasadei Turciei în România, cât și dl. Ömer Susli – Președintele Consiliului de Afaceri Türkiye-Romania (DEİK), dl. Güven Güngör – Vicepreședinte al Consiliului de Afaceri Türkiye-Romania (DEİK) și dl. Ufuk Tandoğan – Președintele Asociației Oamenilor de Afaceri Turci (TIAD).

Vizita evidențiază relațiile economice solide dintre România și Turcia, aceasta din urmă fiind cel mai mare partener comercial al României în Balcani.

Delegația a fost întâmpinată de dl. Murat Büyükerk, CEO Arctic, care a prezentat tehnologiile de ultimă oră și practicile în domeniul sustenabilității implementate la nivelul fabricii, subliniind, totodată, importanța dezvoltării afacerilor și a cooperării economice dintre Turcia și România.

Fabrica Arctic din Ulmi este una dintre cele mai mari investiții turcești în România, iar această vizită reliefează interesul comunității de afaceri turce pentru consolidarea în continuare a relațiilor comerciale și de investiții cu România. Cu o istorie de peste 50 de ani, Arctic face parte din grupul Arçelik din 2002, perioadă în care atât cifra de afaceri, cât și capacitatea de producție au crescut semnificativ, în urma unei investiții totale de peste 361 milioane de euro.

„Cred din toată inima că România are un potențial imens de a atrage investiții și de a deveni lider în toate sectoarele. Sunt recunoscător că mi s-a oferit ocazia de a contribui la transpunerea acestei viziuni în realitate. În cei peste 35 de ani de carieră, am condus și coordonat echipe în peste 100 de țări, iar filozofia mea a fost întotdeauna aceea de a lăsa faptele să vorbească, inspirându-i pe cei din jur prin forța exemplului. Am preluat funcția de CEO al Arctic în urmă cu cinci ani, perioadă în care, împreună cu echipa mea, am reușit să implementăm în România investiții în valoare de peste 175 milioane de euro, care includ construirea de la zero a uneia dintre cele mai avansate fabrici de mașini de spălat din lume la Ulmi, creșterea nivelului de automatizare în fabrica Arctic din Găești și deschiderea unui hub regional de piese de schimb. Toate aceste investiții poziționează România ca principal hub de producție în Europa al grupului Arçelik, cu peste 5.500 de locuri de muncă create pe plan local. Împreună cu colegii mei din Arctic, suntem mândri să exportăm produse fabricate în România în peste 84 de țări din întreaga lume”, a declarat Murat Büyükerk, Chief Executive Officer Arctic.

Fabrica de mașini de spălat Arctic din Ulmi este una dintre cele mai avansate fabrici de electrocasnice din Europa, utilizând tehnologii de ultimă oră în materie de inteligență artificială, machine learning sau robotică.

Fabrica a primit statutul de Sustainability Lighthouse din partea Forumului Economic Mondial (WEF), ca recunoaștere a performanțelor sale în domeniul mediului, printre care se numără utilizarea de electricitate 100% verde și sisteme avansate de tratare a apelor uzate. Grație sistemelor avansate pe care le integrează și eforturilor depuse, consumul de energie per produs a scăzut în medie pe an cu 17%, cel de apă cu 25%, iar emisiile de gaze cu efect de seră Domeniul 1 și 2 cu 22%. Fabrica Arctic din Ulmi deține certificarea LEED Platinum.

Despre Arctic:

Arctic este liderul pieței de electrocasnice din România. Compania exportă 84% din producția totală în peste 80 de țări. Cu o istorie de peste jumătate de secol, Arctic este parte din grupul Arçelik din anul 2002, perioadă în care și-a crescut semnificativ atât cifra de afaceri, cât și capacitatea de producție.

Compania deține cea mai mare fabrică de electrocasnice din Europa continentală, unitatea de la Găești producând până în prezent peste 40 de milioane de aparate frigorifice. De asemenea, deține și prima fabrică Industry 4.0 din România și una dintre puținele de acest tip din Europa, fabrica de mașini de spălat din Ulmi, Dâmbovița, având o capacitate de producție de 2,2 milioane de unități pe an. www.arctic.ro