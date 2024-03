American Councils for International Education, o organizație lider în domeniul schimburilor academice și culturale internaționale, se asociază cu EdVenture Partners, o renumită agenție de experiențe cu sediul în SUA, cunoscută pentru crearea multora dintre cele mai importante programe de impact social pentru tineri, în universități din lume, pentru a lansa programul „Studenți pentru o Europă Unită și Rezilientă” (SURE). SURE încurajează studenții să promoveze coeziunea socială și să contracareze informațiile false în Moldova, Polonia, România și Slovacia. Sponsorizat de Departamentul de Stat al SUA, proiectul urmărește să crească gradul de conștientizare a publicului cu privire la dezinformarea dăunătoare și să asigure coexistența pașnică a refugiaților ucraineni în comunitățile gazdă.

American Councils și EVP vor realiza o competiție în 16 universități din 4 țări. Echipele participante la SURE vor efectua cercetările primare și secundare necesare pentru a dezvolta, aplica și măsura succesul unei campanii online și offline axate pe contracararea propagandei concepute pentru a crea tensiuni între Ucraina, refugiații din Ucraina și comunitățile de primire a refugiaților.

În primul semestru al competiției, echipe din Moldova, România și Polonia vor concura pentru șansa de a fi una dintre cele cinci echipe selectate pentru a-și prezenta proiectul în cadrul prezentării finale SURE și competiției, care va avea loc la București, în România, pe 30 iulie 2024. Publicul evenimentului va include lideri de rang înalt, experți în domeniu și invitați speciali. În al doilea semestru al competiției vor participa universități din Polonia, România și Slovacia.

Printre beneficiarii direcți se numără studenții din cele patru țări, în timp ce beneficiarii indirecți sunt publicul larg, ONG-urile, comunitățile locale de afaceri și mass-media.

Programul SURE abordează amenințarea reprezentată de campaniile de dezinformare care urmăresc să creeze neîncredere și teamă între refugiații din Ucraina și comunitățile care îi găzduiesc.

Cu aproape 50 de ani de experiență în domeniul schimburilor academice și culturale internaționale, American Councils conduce programe sponsorizate de guvernul SUA și inițiative educaționale orientate către studenți în peste 115 țări. Colaborând cu Departamentul de Stat al SUA și cu secțiile de diplomație publică ale Ambasadei SUA, American Councils îmbunătățește gândirea critică și competențele mediatice ale studenților. EdVenture Partners (EVP), un partener tehnic în cadrul programului SURE, este specializat în conceperea de programe academice experimentale, care le oferă studenților posibilitatea de a dezvolta soluții creative la provocările din lumea reală în peste 900 de universități din 76 de țări.