Primăria și Consiliul Local Berchișești, împreună cu Consiliul Județean Suceava și Centrul Cultural Bucovina organizează în acest sfârșit de săptămână, sâmbătă și duminică suita de manifestări dedicată împlinirii a 550 de ani de atestare documentare a comunei. Potrivit primarului Violeta Țăran, „Zilele comunei Berchișești” vor cuprinde o serie de evenimente culturale, artistice, literare, expoziții de pictură, muzică, fotografie, icoane, lansarea unei monografii a satului Corlata și a albumului renumitului sculptor Vladimir Florea ,concerte cu interpreți consacrați și ansambluri prestigioase, din județ și din țară, precum și multe, multe alte surprize, într-un cuvânt tot ceea ce-i trebuie unei asemenea aniversări de prim rang.

”Berchișești datează din 13 septembrie 1473, iar în acest an sărbătorim 18 ani de la reînființarea comunei, evenimente motivante care stau la baza organizării acestor manifestări de înaltă ținută social-cultural-artistică, la care vă așteptăm cu mare drag, alături de oaspeți din țară și străinătate.

Vor fi două zile pline la Centrul de Artă și Tradiții, cu manifestări extraordinare, de dimineața până seara, pentru că îmi doresc ca toți oamenii din comună să participe la această sărbătoare a noastră, a tuturor. Mulțumesc celor care ne-au sprijinit în efortul de organizare a acestei acțiuni culturale precum și protagoniștilor care vor evolua în fața localnicilor, a sucevenilor și românilor care doresc să ni se alăture. Vă așteptăm cu brațele deschise, mult drag și voie bună!”, a transmis Violeta Țăran. Pe scenă vor urca Pepe, Ansamblul Artistic ”Ciprian Porumbescu”, Fetele din Botoșani, Laura Olteanu, Marian Gogan, Reghina Alexandrina, Fanfara de la Vorona, Doina și Ciprian Petroaie, Cristian Rizescu, Ionuț Nicoale Pascu, Gabriela Teișanu, Petronala Butnariu, Ansamblul ”Altița”, Ansamblul ”Floricica de loa Munte” Piatra Neamț, Ansamblul ”Urmașii lui Ștefan” Mahala-Ucraina dar și Grupul de copii ai școlii din Berchișești, Ansamblul folcloric ”Botnenii” și Ansamblul folcloric ”Plaiurile Berchișeștiului”. Prezentator este Adriana Bahmuțeanu.