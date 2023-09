Primăria comunei Ipotești asfaltează drumul pentru traficul greu care face legătura cu drumul european E85, a anunțat primarul Dumitru Gulei. Este vorba de un drum în lungime de 1,8 kilometri banii pentru modernizarea lui în sumă de 3,6 milioane de lei provenind de la bugetul local. ”Lucrările pregătitoare au fost realizate inclusiv e pusă piatra concasată iar peste o săptămână începe asfaltarea”, a spus Gulei.

El a arătat că săptămâna viitoare vor începe lucrările de asfaltare la un alt drum în lungime de un kilometru între Tișăuți și Lisaura. ”Au început de săptămâna trecută lucrările pregătitoare și pentru asfaltarea drumurilor prevăzute în Programul ”Anghel Saligny”. Drumul de pe județean până în strada Ștefan cel Mare vreau să se termine în toamna asta. Drumurile modernizate prin CNI au fost finalizate urmând a fi recepționate lucrările. A ieșit o lucrare foarte frumoasă de mare calitate”, a subliniat primarul de Ipotești.

Cu fonduri de la CNI au fost modernizate patru drumuri investiția ridicând-se la 4,3 milioane de lei. Este vorba de aproximativ 5 kilometri de drumuri în satele Ipotești, Lisaura și Tișăuți. Prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” vor fi modernizate străzile Luceafărului, Libertății, Salcâmilor, Pinilor și Stejarului, toate din cartierul nou Tătărași în lungime totală de 3,058 kilometri. ”Acum am scos la licitație încă o lucrare foarte importantă pentru noi. Vrem să facem un kilometru de rețea de apă și un kilometru de trotuar pe Săliștei. Investiția va costa 2,3 milioane de lei bani de la bugetul local”, a mai spus Dumitru Gulei.