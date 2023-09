Această poveste începe, de fapt, cu nouă luni mai înainte, în luna decembrie a anului 1637, când regele Ludovic al XIII-lea al Franței a fost prins de o furtună violentă, după ce a vizitat o mănăstire din apropierea Parisului.

Ludovic ordonase deja suitei să se îndrepte către un castel aflat la o oarecare distanță, dar frigul și umezeala au făcut să nu ajungă acolo în acea noapte. Și atunci unde ar fi putut să doarmă?

Căpitanul gărzii lui Ludovic, iute la minte, l-a îndemnat să se ducă la Luvru, aflat în apropiere, unde locuia soția lui, Ana de Austria. Erau căsătoriți de 23 de ani, dar se înstrăinaseră complet de 15.

Ludovic a ezitat. Fără îndoială, și-a amintit de relația soției sale cu ducele de Buckingham și de celebrele diamante (pe marginea cărora Dumas și-a construit ulterior romanul „Cei trei muschetari”). Însă în cele din urmă, a acceptat îmbufnat. Până și ospitalitatea soției sale ar fi fost mai bună decât să înnopteze afară, în furtună.

S-ar părea că ospitalitatea soției s-a dovedit a fi exemplară, deoarece, în data de 5 septembrie 1638, exact nouă luni mai târziu, ea a dat naștere unui fiu, la castelul regal de la Germain-en-Laye.

Asemenea tatălui său, fiul s-a numit Ludovic, fiind al 14-lea care a purtat acest nume, și avea să domnească 72 de ani, mai mult decât oricare alt monarh din istoria Europei.

Tot la 5 septembrie:

1566: Moare sultanul turc Soliman Magnificul.

1569: Moare pictorul flamand Pieter Bruegel cel Bătrân.

1857: Moare la Paris filosoful și părintele sociologiei Auguste Comte.

1877: Este ucis, într-o încăierare cu gardienii care îl păzeau, căpetenia indiană Crazy Horse.

Geo Alupoae, critic de teatru.