Simpatica Andra Gogan (24 de ani), una dintre cele mai populare voci ale noii generații de artiști, a fost nominalizată la premiile Nickelodeon Kids’ Choice Awards. Ediția cu numărul 36 al acestui eveniment a început pe 4 martie, la „Microsoft Theatre”, în Los Angeles. Pe 8 martie Andra Goan va afla dacă a câștigat, potrivit click.ro.

„Se întâmplă multe aici unde suntem, în Los Angeles. Aseară am fost la premiile Kids’Choice Awards și am făcut multe poze de acolo cu vedete și am fost pe covorul portocaliu. De asemenea, foarte, foarte important, am făcut un TikTok pe Aleea Celebrităților, unde sunt stelele vedeteleor, pe cea mai nouă piesă interpretată de Jonas Brothers și aceasta a fost repostată pe story de pe contul original Jonsas Brothers. M-a încântat acest lucru. Ne-am întâlnit cu foarte multe vedete, am făcut fotografii pe care le puteți vedea pe conturile mele de socializare”, au mărturisit pentru Click! Andra Gogan și mama ei, direct din Los Angeles.

Citește mai multe EXCLUSIV pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/andra-gogan-nominalizata-la-o-decernare-de-premii-2247589.html