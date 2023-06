Proaspăt întoarsă în America, acolo unde a fost să își sărbătorească fiica cea mare, pe Sienna Spak, care a împlinit 12 ani, Andreea Antonescu (40 ani) a intrat în febra pregătirilor pentru botezul mezinei sale, Venice Victoria, al cărui tată este jurnalistul Victor Vrînceanu, notează click.ro.

„Sunt proaspăt întoarsă din America și în perioada asta mă focusez 100% pe tot ceea ce înseamnă organizarea botezului celei de-a doua fetițe. Am stabilit data, am stabilit locația. Mi-am dorit foarte mult ca Sienna să fie prezentă, pentru că așa este normal, și și-a și dorit extrem de tare să fie prezentă la botezul surioarei ei, abia așteaptă, este foarte încântată! Botezul am ales să îl facem pe data de 24 iunie, iar ca locație am optat pentru Jubile Forest, un cadru de poveste în mijlocul naturii, o locație aflată în Pădurea Snagov, cu un decor spectaculos pentru un eveniment așa cum am visat. Exact la Jubile, acum 12 ani, am făcut și petrecerea pentru botezul Siennei. În plus, același preot care a botezat-o pe Sienna, o va boteza și pe Venice Victoria”, a mărturisit pentru Click! Andreea Antonescu.

Sursa foto: Facebook

