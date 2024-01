Deputatul PNL de Suceava, Angelica Fădor, și-a prezentat bilanțul actualului mandat, ea subliniind faptul că în calitate de parlamentar a avut o singură prioritate, românii și în special cei din județul Suceava. Angelica Fădor a arătat că de la începutul mandatului activitatea de deputat și de vicepreședinte al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului se concretizează în 7 luări de cuvânt, 17 declarații politice; 145 de propuneri legislative dintre care 43 au fost deja promulgate; două proiecte proprii și 50 de întrebări și interpelări.

„Pentru mine, ca parlamentar, a existat și există o singură mare prioritate, românii și mai ales cei din Suceava. Cei față de care sunt răspunzător să le reprezint nevoile și interesele în Camera Deputaților a României. Problemele lor nu mi-au fost străine, iar la Biroul parlamentar din Vatra Dornei, am primit mereu oameni deciși să se implice sau care aveau nevoie de ajutor. Astfel că am dus spre ministere unele din solicitările primite, sau am găsit împreună soluții de rezolvare, la problemele fiecărui cetățean ce mi-a trecut pragul cabinetului parlamentar. Ca politician și mai ales ca parlamentar de Suceava, am identificat, împreună cu primarii din județul Suceava, problemele pe care le întâmpină în atingerea obiectivelor asumate la începutul mandatului lor, încercând și chiar reușind, de cele mai multe ori, să implementăm soluții astfel încât să le fie mai ușor să-și ducă mandatul la îndeplinire”, a afirmat deputatul PNL de Suceava. Angelica Fădor a adăugat că și în calitate de președinte a Organizației Femeilor Liberale din județul Suceava a susținut proiecte care răspund nevoilor comunităților locale și a încurajat implicarea socială și politică a femeilor din întreaga țară. În final, ea a precizat că „ fost un an de muncă, de implicări, cu multe schimbări, provocări, dar și reusite, iar activitatea mea va continua mereu în slujba sucevenilor”.