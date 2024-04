Elena Cârstea a făcut anunțul! După 18 ani de căsnicie alături de americanul Glenn Muttart, artista a dezvăluit secretul relației lor. Chiar dacă au întâmpinat și perioadei dificile, aceștia au reușit să treacă peste toate problemele și asta pentru că se potrivesc cu adevărat și se înțeleg de minune, notează click.ro.

Artista, în vârstă de 62 de ani, a plecat din România în urmă cu mulți ani și și-a refăcut viața în Statele Unite, acolo unde locuiește cu soțul său, Gleen, și fiicele lor în vârstă de 24 și 26 de ani. Într-un interviu pentru Unica, vedeta a dezvăluit cum s-a cunoscut cu bărbatul care îi este alături de atât timp și care este rețeta de succes a relației lor trainice.

„Prima dată noi am vorbit o grămadă pe net. Uneori întrerupea brusc conversația, dar l-am lăsat în pace, nu mi-am imaginat că o să iasă ceva. Eram la Mediaș când l-am cunoscut, mă plictiseam și butonam pe calculator. Mi-a zis o prietenă de un site, am intrat și am văzut pe cineva care avea data de naștere ca a mamei mele. Am început să vorbim și, de la câteva minute, am ajuns să vorbim cu orele. După aceea ne-am cunoscut personal și ne-am căsătorit, a mers totul foarte repede. E de necrezut cum au trecut aproape 20 de ani și suntem tot împreună. Anul acesta facem 18 ani de la căsătorie și nu știu când a trecut timpul. Glenn este un om extraordinar de drăguț, un tată excepțional pentru fete. Dacă nu ar fi fost așa, nu rămâneam cu el.”, a spus Elena Cârstea pentru unica.ro.

