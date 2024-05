Cu nemăsurată emoție și bucurie a fost sărbătorită în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților Învierea Domnului, cel mai important și cel mai așteptat praznic al creștinătății. În Duminica Sfintelor Paști, 5 mai 2024, la miezul nopții, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar, au săvârșit Slujba Învierii, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi, la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava – Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”. Cei doi ierarhi ai eparhiei au oferit Lumina Sfântă credincioșilor prezenți, adresându-le apoi acestora salutul bucuriei: „Hristos a înviat!”.

Lumina Sfântă de la Ierusalim a fost adusă de la București de arhim. Serafim Grigoraș, starețul Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou”, și de părintele Viorel Ilișoi, consilier eparhial, cu un avion de mici dimensiuni, fiind întâmpinată sâmbătă seara pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” din Suceava de o delegație a Arhiepiscopiei condusă de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul. S-au bucurat de primirea Sfintei Lumini clerici de la Centrul Eparhial, dar și reprezentanți ai Protopopiatelor Suceava I, Suceava II, Câmpulung Moldovenesc, Rădăuți și Fălticeni. De aici, Lumina din Biserica Sfântului Mormânt a fost trimisă în locașurile de cult din întreaga eparhie. Alături de oficialitățile locale și județene, domnul Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, domnul Ion Lungu, Primarul Municipiului Suceava, și domnul Gheorghe Alexandru Moldovan, Prefectul Județului Suceava, la aeroport au fost prezenți și clerici din zonele învecinate eparhiei, între care o delegație de la Cernăuți, Ucraina, condusă de pr. Vasile Covalciuc, protopop de Storojineț.

Sfânta Lumină a fost adusă apoi la Mănăstirea „Sfântul Ioan ce Nou”, unde Preasfinția Sa le-a vorbit celor prezenți despre importanța recunoștinței pentru primirea acestui dar, precum și despre faptul că Lumina Învierii Domnului ar trebui să întărească în fiecare dintre noi credința în Dumnezeu, El fiind Cel Care dă sens existenței noastre pe acest pământ.

După oficierea Slujbei Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, alături de soborul slujitor, au săvârșit Sfânta Liturghie pascală la altarul special amenajat în curtea Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou”. Răspunsurile liturgice au fost date de Corala mixtă „Sfântul Ioan cel Nou”, dirijată de părintele Ionuț Lucian Tablan Popescu.

Arhimandritul Paraschiv Dabija, Vicar-Administrativ al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a dat citire cuvântului pastoral al Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, intitulat „Argumentele tăcute ale Învierii lui Hristos”, care poate fi lecturată și pe pagina Arhiepiscopiei. Au fost aduse în atenția credincioșilor prezenți aspecte legate de dovezile referitoare la cea mai mare minune săvârșită de Hristos, taină care, pentru a fi înțeleasă, are nevoie de foarte multă credință.

La finalul Sfintei Liturghii au fost binecuvântate coșurile cu ouă roșii, cozonac și pască aduse de credincioși.

În cea de-a patra strajă a dimineții, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calnic a mulțumit Preamilostivului Dumnezeu și tuturor celor care au împodobit lucrarea Bisericii prin prezență: sobor, cor și credincioși, pentru frumoasa noapte petrecută în rugăciune, cele cerești și cele pământești împreună bucurându-se de biruința Celui Care ne-a trecut din moarte la viață și de pe pământ la cer, strălucind cu neapropiată lumină a Învierii.

Bucuria acestei zile a fost încununată de binecuvântarea Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, ocrotitorul Cetății Sucevei, prin închinarea la cinstitele sale moaște, aflate în această perioadă în paraclisul ansamblului monastic. Sfântul Ioan continuă să le fie aproape tuturor celor care îi cer ajutorul, oferindu-le neîncetat sprijin și mângâiere.

Sărbătoarea Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos a continuat, după câteva ore de odihnă, cu slujba specială a Vecerniei de Paști, numită în popor și „A doua Înviere”, oficiată la ora 12:00 de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic. În cadrul acesteia, pericopa evanghelică a fost citită în paisprezece limbi: română, greacă, latină, ebraică, slavonă, siriacă, rusă, engleză, franceză, germană, italiană spaniolă, ucraineană și swahili. Ierarhul a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai Catedralei Arhiepiscopale, precum și de clerici din cadrul Centrului Eparhial.

În cuvântul de învățătură rostit la finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a adus în atenția celor prezenți câteva fragmente din cartea intitulată „Penticostarul – Cincizecimea Invierii”, volum semnat de Înaltpreasfinția Sa, în care se regăsesc meditațiile la pericopele evanghelice lecturate în duminicile de după Înviere.

„Învierea este un mister al veșniciei. Așasar, teologia morții și Învierii nu se învață din cărți. Tainele se primesc prin credință și contemplație și trebuie să rămână taine. Cum spunea poetul: Nu strivi corola de minuni a lumii! De fapt, credința se referă la realitățile care depășesc puterea noastră de înțelegere. Sunt realități superlogice, metalogice sau alogice. Învierea Domnului rămâne o Taină, un paradox și o antinomie care nu lasă loc speculațiiilor și explicațiilor raționaliste. De aceea, Mântuitorul, după Înviere, S-a arătat numai celor care au crezut În El. Iar celor care au fost aleși de El pentru slujire li s-a dat puterea să vadă și, vă citez, Slava lui, slavă ca a Unuia Născut din Tatăl plin de har și de adevăr. Și din acest motiv, am să vă redau citatul, persecutorilor iudei, care le porunceau disperați – să nu mai grăiască, nici să mai învețe în numele lui Iisus, apostolii le-au răspuns cu demnitate: Judecați dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm de voi mai mult decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim cele ce am văzut și am auzit (Faptele Sfinților Apostoli 4, 18-20), confirmând astfel prin atitudinea lor vederea slavei lui Dumnezeu Care i-a încredințat – precum și pe Pavel – că Iisus, pe Care-L propovăduiau, este Fiul lui Dumnezeu (Faptele Sfinților Apostoli 9, 20). Propovăduiți-L și credeți în înviere. Hristos a înviat și o Săptămână Luminată binecuvântată!”

Ierarhul a anunțat și faptul că toți cei prezenți vor primi în dar câte un exemplar al pastoralei, iconițe cu reprezentarea Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, realizate prin Sectorul Cultural la Tipografia „Vartolomeu Mazereanu” a Editurii Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, precum și câte o mică pască din partea obștii așezământului monahal.

