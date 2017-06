Furnizarea apei calde la blocurile arondate punctelor termice Zamca4, Obcini4 și Parc din Suceava nu va mai fi întreruptă total pe durata executării lucrărilor de modernizare, așa cum se anunțase inițial. Reprezentantul firmei constructoare, „Consix” București, a spus la comandamentul pentru investiții organizat astăzi la primărie că întreruperile vor fi numai de scurtă durată, pentru racordarea blocurilor la noile conducte. Pe de altă parte, primarul Ion Lungu s-a declarat nemulțumit de faptul că firma „Consix” a început lucrările la doar unul dintre cele trei puncte termice. În același timp, el l-a contrazis pe reprezentantul constructorului, după ce acesta a afirmat că din informațiile pe care le deține Primăria nu ar avea toți banii pentru realizarea investiției.

