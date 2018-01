Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a participat, astăzi, în județul Vaslui la manifestările prilejuite de aniversarea a 543 de ani de la Bătălia de la Podul Înalt. Alături de acesta a fost prezent și primarul Sucevei, Ion Lungu, cei doi depunând coroane de flori la Ansamblul monumental ”Podul Înalt”. În discursul său, Gheorghe Flutur a evocat personalitatea marelui voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, „care peste vreme rămâne un reper în credință și pe care trebuie să-l pomenim când vorbim, acum în Anul Centenar, de unirea și întregirea neamului românesc, un model de vitejie, de inițiativă și diplomație”.



Gheorghe Flutur a amintit că anul trecut, în Cetatea de Scaun a Sucevei a avut loc lansarea Programului Ștefanian. „Suntem în Anul Centenar, și iată, Ștefan cel Mare ne adună și ne unește din nou. Anul trecut, în Cetatea de Scaun a Sucevei ne întâlneam, reprezentanți din toată Moldova, pentru a deschide Programul Ștefanian, moment în care, în capela Cetății, au fost pomeniți 72 de domni moldoveni, aici unde nu s-a mai slujit de 350 de ani.



Anul acesta avem multe acțiuni pe care să le facem împreună în cadrul Programului Ștefanian. Lansăm Drumul lui Ștefan care trece și pe aici pe la Dumneavoastră, prin Vaslui și prin toată Moldova. Acum, poate mai mult ca oricând, avem nevoie de unitate”, a transmis Flutur.

La rândul său, Ion Lungu a spus că „avem datoria să facem cunoscută istoria noastră şi să promovăm imaginea celui mai mare român din toate timpurile Ştefan cel Mare”.