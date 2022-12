Peste 2.900 de liceeni și profesori din toată țara, participanți la ediția din 2022 a proiectului Aptitudini esențiale pentru succesul tinerilor din comunitatea ta , implementat de Junior Achievement România în colaborare cu OMV Petrom și consultanții voluntari din companie

Junior Achievement România și OMV Petrom au derulat în acest an o nouă ediție a proiectului Aptitudini esențiale pentru succesul tinerilor din comunitatea ta, adresat elevilor de liceu și profesorilor coordonatori.

Tinerii au avut oportunitatea de a se implica într-o varietate de experiențe practice de învățare, care i-au ajutat să dobândească cunoștințe noi și să exerseze abilități necesare în tranziția către piața muncii. Profesorii au beneficiat de traininguri gratuite, menite să contribuie la diversificarea modului de predare prin integrarea unor componente moderne și în acord cu nevoile de învățare ale elevilor.

„Astfel de sesiuni sunt foarte utile ca urmare a cererii tot mai crescute de resurse umane pe piața muncii, dar și a nevoii tinerilor de a avea o expunere în fața marilor companii și de a înțelege nevoile actuale ale industriei. Cred că participarea la aceste tipuri de evenimente poate să contribuie la pregătirea tinerilor pentru carieră și la formarea specialiștilor de mâine. Astfel, elevii pot afla care sunt cerințele și joburile specifice din companiile la care vor dori să acceadă pe viitor”, a spus o doamnă profesor de la Colegiul Tehnic Raluca Ripan din Cluj-Napoca, Cluj, după participarea la webinarul cu tema „Ce înseamnă o carieră în domeniul energetic?”

Proiectul conține patru tipuri de activități:

Școala de primăvară JA, în care elevii sunt stimulați să-și folosească creativitatea și gândirea antreprenorială pentru identificarea unor soluții inovatoare la probleme sau situații concrete din comunitatea lor;

Traininguri dedicate profesorilor;

Sesiuni de orientare profesională în cadrul cărora tinerii sunt familiarizați cu teme precum inovația, viitorul pieței muncii, alegerea profesiei potrivite, tipurile de antreprenoriat, introducerea în domeniul energetic etc.;

JA BizzFactory™, un incubator de afaceri la care elevii participă în echipe și testează diferite idei de afaceri prin care pot rezolva probleme identificate în comunitatea din care provin.

„Deși totul era nou pentru mine, de la colectiv la tema și modul de lucru, cu ajutorul echipei JA și al voluntarilor OMV Petrom, m-am adaptat într-un timp record la modul cel mai eficient de lucru. Am învățat mai multe despre energia verde și importanța ei și am legat prietenii cu cei cu care am lucrat în echipă”, a declarat o elevă în clasa a X-a la Liceul Horea, Cloșca și Crișan Abrud, Alba, participantă la Școala de primăvară JA.

„Am găsit de mare interes webinarul Despre inovație la care am participat și în urma căruia am aflat informații utile și interesante, cum ar diferența dintre inovație și invenție sau ce este un antreprenor. Corelarea informației transmise de către voluntar cu exemple din viața cotidiană la care nu m-am gândit anterior mi-a captat atenția pe parcursul întregii prezentări’’, a spus o elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național Vasile Alecsandri din Galați.

Ediția din 2023 a proiectului va începe în luna ianuarie și va cuprinde activități pentru elevi și profesori programate a fi desfășurate atât online, cât și în format fizic.

Ionuț Ciubotaru, vice președinte Dezvoltarea Afacerii, Gaze și Energie, OMV Petrom: „Echipa OMV Petrom este mândră să susțină proiectul Aptitudini esențiale pentru succesul tinerilor din comunitatea ta, alături de Junior Achievement România. Am considerat că această inițiativă reprezintă o oportunitate importantă de a oferi tinerilor acces la cunoștințe și abilități esențiale pentru a-și construi o carieră de succes în viitor și, în consecință, pentru a contribui la dezvoltarea unei societăți mai sustenabile în România.

Suntem siguri că acest proiect a avut un impact puternic asupra tinerilor și suntem încântați să vedem că au primit sprijinul de care au avut nevoie pentru a se pregăti pentru viitor. Credem în puterea educației pentru a face o schimbare pozitivă în România și suntem încântați să putem continua să susținem astfel de proiecte.”

