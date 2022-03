Continuă proiectul „Aptitudini esențiale pentru succesul tinerilor din comunitatea ta”, adresat elevilor de liceu

Prin acest proiect, susținut de OMV Petrom și implementat de Junior Achievement România, tinerii își dezvoltă spiritul antreprenorial și exersează abilități necesare în viitoarele profesii

Peste 500 de elevi și profesori de liceu din țară vor participa în acest an școlar la activitățile proiectului, desfășurate în format hibrid

OMV Petrom și Junior Achievement România continuă colaborarea în proiectul „Aptitudini esențiale pentru succesul tinerilor din comunitatea ta”. Proiectul urmărește apropierea tinerilor de realitatea economică și familiarizarea lor cu principiile moderne ale antreprenoriatului, cu abilitățile și cunoștințele specifice joburilor actuale și viitoare, ajutându-i să înțeleagă importanța inovației și a comportamentului responsabil față de resurse și mediu și cum pot să contribuie la bunăstarea comunității.

Proiectul, format din patru părți componente, oferă celor aproximativ 500 de elevi de liceu și profesori participanți oportunitatea de a se implica într-o varietate de experiențe practice de învățare, derulate în format blended learning. Astfel, prin implicarea voluntarilor din mediul de afaceri și sub coordonarea profesorilor, tinerii sunt angrenați în activități ce le permit să dobândească și să pună în practică abilități și cunoștințe necesare tranziției către piața muncii și formării lor ca viitori adulți.

Pe lângă faptul că îi coordonează pe elevi, profesorii sunt și beneficiari direcți ai proiectului, prin sesiunile de training ce le sunt destinate și special create pentru a veni în sprijinul adaptării lor la un sistem educațional modern, în acord cu nevoile de învățare ale elevilor si cu formatul blended learning.

Celelalte trei componente se adresează în mod special elevilor și constau în: organizarea unei școli de primăvară cu o durată de cinci zile, în cadrul căreia elevii lucrează în echipe și simulează rolul unor antreprenori care găsesc soluții practice pentru o problemă reală dată; derularea alături de voluntarii OMV Petrom a unei serii de activități educaționale ce au ca scop orientarea în carieră și pentru studii a elevilor; sesiuni de mentorat prin care voluntarii încurajează și sprijină dezvoltarea conceptelor de afaceri inițiate de elevi și trecerea de la idee la produs/serviciu sau prototip, urmate de testarea lor pe piața reală. Datorită naturii practice a acestor activități, participanții au posibilitatea de a comunica direct cu profesioniștii din mediul de afaceri.

„Mi-a plăcut foarte mult sesiunea la care am participat! Cea mai interesantă mi s-a părut partea în care voluntarul ne-a prezentat câteva facultăți pe care le-am putea urma și anumite locuri de muncă în care am putea profesa ulterior. Mă voi documenta și mai mult despre domeniile discutate, pentru a-mi da seama care mi s-ar potrivi cel mai bine. Mi-aș dori să fie abordate mai multe subiecte de acest tip și să existe și alte activități cu voluntarii în care să vorbim despre dezvoltarea personală, problemele adolescenților, viciile și obiceiurile lor etc., mai ales că, de regulă, aceste teme sunt «uitate» în școli”– a declarat o participantă a ediției anterioare, elevă în clasa a 11-a la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Onești, Bacău.

„Educația reprezintă investiția noastră pentru viitor. Prin elevi, dar mai ales prin profesori, avem șansa de a transmite mai departe expertiza și experiența voluntarilor de la OMV Petrom și de a contribui la dezvoltarea societății în ansamblu. Voluntariatul face parte din ADN-ul companiei noastre și aduce împreună specialiști din diferite arii de activitate cu reprezentanții generațiilor viitoare.

Am fost plăcut impresionat de abordarea proactivă a elevilor participanți la diferitele activități derulate împreună și de ideile inovatoare pe care am încercat să le dezvoltăm în proiecte reale.

Nu în ultimul rând, vreau să menționez colaborarea excelentă cu JAR și să felicit echipele organizatoare din ambele părți (OMVP și JAR)”, a declarat Ionuț Ciubotaru, Vice President for Business Development, OMV Petrom.

Ediția din acest an a proiectului este în curs de implementare și se va încheia în luna iunie 2022.