În după amiaza zilei de 21 februarie 2024, după încheierea programului de birou, Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, însoțit de părintele arhimandrit Paraschiv Dabija, vicar administrativ, și părintele Eftimie Mutescu, consilier eparhial la Sectorul Proiecte și Construcții Bisericești, a vizitat șantierele în lucru și activitatea următoarelor unități de cult din eparhie:

Mănăstirea Cămârzani – stadiul lucrărilor de finisaje interioare la hala pentru Tipografia „Arhim. Vartolomeu Mazereanu” a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților; stadiul lucrărilor de instalare și montare a noului echipament de produs lumânări;

Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Gura Humorului – stadiul lucrărilor de extindere a pridvorului și de refacere a acoperișului de pe corpul navei bisericii și de pe cele trei abside;

Paraclisul „Sfinții Mucenici Fanurie și Mina” cu așezământ social – stadiul lucrărilor de edificare a clădirii principale cu paraclis;

Parohia Stulpicani I – inițierea proiectului de remodelare și realizare a noului acoperiș la biserica de zid și la clopotnița de lemn; edificarea unei noi fântâni;

Parohia Stulpicani II – inițierea proiectului de remodelare și realizare a noului acoperiș la casa socială și la clopotniță; inițierea proiectului de edificare a unei capele mortuare de zid, cu amenajarea aleilor, a parcării și a grupului sanitar;

⁠Parohia Cotârgași – inițierea proiectului de remodelare și realizare a noului acoperiș la biserica de zid, la casa socială și la clopotniță; inițierea proiectului de realizare a unei cruci memoriale din piatră și a unui lumânărar; relocarea altarului de vară; stadiul lucrărilor de renovare a casei parohiale și urgentarea lor; realizarea de trotuare cu rigole perimetrale și reamenajarea curții bisericii; realizarea împrejmuirii cu gard a curții bisericii și a cimitirului parohial și propunerea unor soluții de achiziție a unui teren în vederea extinderii cimitirului; realizarea unei parcări în viitorul apropiat;

Schitul „Ștefan cel Mare și Sfânt” Mălini – inițierea proiectului de edificare a unei case monahale și a unui arhondaric;

⁠Parohia Poiana Mărului Mălini – inițierea proiectului de remodelare și realizare a noului acoperiș la biserica de zid, la clopotniță, la casa socială și la lumânărar;

⁠Ferma Lucos – stadiul lucrărilor de edificare a halei pentru ovine, faza structură; lucrări și activități zootehnice și lucrări de întreținere.