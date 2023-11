În data de 19 noiembrie 2023, după săvârșirea Sfintei Liturghii în Paraclisul Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, însoțit de părintele arhimandrit Paraschiv Dabija, vicar administrativ, și părintele Eftimie Mutescu, consilier eparhial în cadrul Sectorului Proiecte și Construcții bisericești, a vizitat șantierele în lucru și activitatea următoarelor unități de cult din eparhie:

Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” Vicovul de Jos – inițierea proiectului de montare pardoseală din marmură, evaluarea stării picturii murale, evaluarea situației juridice a terenurilor aflate în proprietatea parohiei;

Mănăstirea Sihăstria Putnei – stadiul lucrărilor la Căminul de Bătrâni și Centrul de Recuperare „Sfântul Nectarie”, etapa de realizare a bazei de tratament cu bazine apă sărată, sulfuroasă și dulce și a cabinetelor medicale, lucrările de edificare a centralei termice;

Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Straja – stadiul lucrărilor de renovare și remodelare a turlelor bisericii;

Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Sadău-Brodina – inițierea unui proiect de renovare a bisericii, stadiul lucrărilor de edificare a casei praznicare, amenajarea incintei ansamblului parohial;

Parohia „Buna Vestire” Nisipitu – stadiul lucrărilor la biserica de zid;

Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Brodina de Sus – stadiul lucrărilor la noua biserică de zid;

Parohia Argel;

Filia Râșca;

Parohia Moldovița – cimitir;

Parohia Vatra Moldoviței;

Parohia Ciumârna – stadiul lucrărilor la împrejmuirea ansamblului parohial;

Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” Sucevița – proiectul lucrărilor la casa mortuară;

Parohia „Sfântul Ilie” Sucevița – inițierea unui proiect de edificare a unei clădiri în care să fie amenajat un lumânărar, un spațiu de depozitare, un grup sanitar ș.a.;

Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” Marginea – stadiul lucrărilor la clopotnița de zid;

Mănăstirea Arbore – stadiul lucrărilor de construire a Centrului Social-Filantropic „Sfântul Evanghelist Luca”;

Milișăuți – vizitarea ruinelor Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Procopie” în vederea edificării vechiului așezământ;

Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” Ițcani – stadiul lucrărilor la Așezământul Social Filantropic Ovidenia.