AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), cea mai mare companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București, vizează în 2023 o cifră de afaceri de 421,3 milioane de lei, o creștere cu 40% față de 2022, EBITDA de 74,2 milioane de lei, +12% și un profit net de 45,2 milioane de lei, o apreciere cu 5% comparativ cu 2022. Anul acesta, compania are în vedere transferul acțiunilor sale pe Piața Principală a Bursei de Valori București.

„2023 reprezintă pentru noi, în primul rând, un an al consolidării, prin întărirea sinergiilor dintre companiile care alcătuiesc grupul, astfel încât să ne îndeplinim obiectivele strategice. De asemenea, pentru perioada următoare avem în vedere derularea mai multor operațiuni, dintre care cea mai importantă este transferul pe Piața Principală a BVB. În plus, un element important al strategiei noastre pentru următorii ani este programul de Stock Option Plan (SOP), care are drept obiectiv motivarea echipelor din cadrul AROBS, prin implicarea acestora în succesul companiei. Implementarea acestui program este reflectat și în rezultatele financiare, dar impactul său este unul non-cash. Astfel, profitul net normalizat, fără impactul SOP, avut în vedere pentru 2023 are o valoare de 63,4 milioane de lei, iar EBITDA normalizată se ridică la 92,5 milioane de lei. Acest program are la bază o serie de criterii și obiective pe care colegii noștri trebuie să le îndeplinească pentru a primi acțiuni în cadrul SOP, în special obiective legate de obținerea unor rezultate importante în activitatea curentă. În România, astfel de programe sunt încă la început de drum, însă reprezintă o modalitate viabilă prin care angajații, deveniți acționari și parteneri, își pot aduce contribuția în mod direct la dezvoltarea unei companii”, a declarat Voicu Oprean, fondator și CEO al AROBS.

Pe lângă direcția strategică privind motivarea echipelor AROBS prin programul SOP, în 2023 și în anii ce urmează, compania urmărește obiectivul strategic de dezvoltare a noi zone de expertiză cu mare căutare pe piața globală de servicii software, concomitent cu transferul continuu de cunoștințe in-house către viitoarele generații de programatori și specialiști hardware. În ceea ce privește strategia de M&A, grupul continuă și în 2023 procesul de achiziții de jucători existenți care operează în aceeași industrie și care pot aduce valoare adăugată prin consolidarea și extinderea domeniilor de expertiză și a amprentei geografice care să fie acoperită de serviciile și produsele AROBS.

Realizarea de proiecte de cercetare în domenii precum IoT, transport, telematică, optimizarea afacerilor, dar și lansarea de noi produse inovatoare și versiuni superioare ale produselor proprii pentru optimizarea afacerilor, telematică și automotive este o altă direcție strategică a companiei clujene. Totodată, AROBS vizează îmbunătățirea constantă a portofoliului de produse existente, prin adăugarea de noi module și funcționalități, precum și prin testarea acestora pe piața din România, înainte de implementarea pe alte piețe.

În 2022, AROBS a înregistrat o cifră de afaceri consolidată de 301 milioane de lei, o creștere cu 58% comparativ cu anul 2021, EBITDA normalizată de 72,2 milioane de lei, o majorare cu 24%, și un profit net normalizat de 49,2 milioane de lei, o apreciere cu 7% față de 2021.

AROBS Transilvania Software este listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București din data de 6 decembrie 2021. Compania are în prezent o capitalizare de piață de aproximativ 860 milioane de lei, fiind cea mai semnificativă companie de tehnologie listată pe BVB. Raportat la rezultatele auditate pentru anul 2022, AROBS are un PER (Price-to-Earning Ratio) de 20,12 la nivel de Grup și 20,75 la nivel individual și un P/BV (Preț/Valoare contabilă) de 3,88 la nivel de Grup și 3,81 la nivel individual.

Despre AROBS Transilvania Software

AROBS Transilvania Software furnizează servicii și soluții software în diverse industrii, cu aproximativ 70 de parteneri din cadrul diviziei Software Services prezenți în Europa și America. Peste 11.000 de clienți din Europa și Asia folosesc produsele software ale companiei. AROBS este prezentă în 11 locații din România și nouă din străinătate, iar peste 1.000 de specialiști și colaboratori ai companiei construiesc soluțiile viitorului pentru Automotive, Embedded, Life Sciences, Travel, IoT, Fintech și Enterprise.