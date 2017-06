Dacă atunci când vă gândiți la o masă bună vă trece prin minte pizza, sunteți invitați să descoperiți preparatele unei noi locații din food court-ul Iulius Mall Suceava. Aroma propune un meniu inspirat din bucătăria italiană și nu numai, care are în prim-plan delicioasa pizza.

Deschisă recent în food court Iulius Mall Suceava, Aroma este destinația celor care au poftă de o masă gustoasă, proaspăt scoasă din cuptor. Clienții amatori ai gastronomiei italiene pot încerca zece sortimente apetisante de pizza, care acoperă toate preferințele gurmanzilor. Calitatea ingredientelor, măiestria bucătarilor cu experiență și prepararea după rețete bine alese sunt secretele Aroma, care aduc în farfuriile clienților savoarea autentică a preparatelor din pizzeriile italiene.

Clienții găsesc în oferta Aroma și mușchiuleț crocant, aripioare, piept de pui la grătar, șnițel din piept de pui, dar și salate. Mai mult, pot opta și pentru combinațiile de meniuri speciale, inclusiv pentru copii, cu prețuri foarte avantajoase. Iar cei care vor să se răsfețe cu un desert savuros se pot delecta cu cheesecake.

La Aroma din food court Iulius Mall Suceava ești întâmpinat cu servicii rapide și de calitate, dar mai ales, cu preparate savuroase.

