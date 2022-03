Campionatele Naționale de arte marțiale de Qwan KI DO, pentru juniori, seniori și veterani, desfășurate la Roman, au prilejuit din nou o comportare remarcabilă a sportivilor de la clubul HE PAI Suceava.

CLUBUL HE PAI SUCEAVA a participat la competiția națională cu un număr de 55 de sportivi și a obținut 37 de medalii :

– 9 locuri I

– 7 locuri II

– 21 locuri III

Din care, 30 la a probele tehnice (Thao Quyen, Thao Quyen Sincron și SONG Luyen) și 7 la proba de luptă (Song Dau).

Pe lângă sportivi consacrați cu multe participări la competiții, din lotul clubului au făcut parte și 11 sportive debutante ceea ce ne bucură și ne dă speranțe pe viitor.

”A fost o selecția foarte dificilă, însă suntem convinși că până la urmă am reușit să identificăm sportivii care au fost în cea mai bună formă în momentul competiției. Ca de fiecare dată ne-am confruntat cu dificultăți în perioada de pregătire, accidentări, sportivi răciți, program școlar foarte încărcat, sportivi care sunt studenți în alte orașe. Din aceste considerente am fost nevoiți să ne adaptăm mereu pentru a găsi cea mai bună formula.Toți sportivii care au participat la acest campionat s-au pregătit foarte serios. S-au antrenat aproape zilnic sacrificand timp prețios, energie, sănătate, olimpiade școlare, etc.

Chiar dacă avem și probe individuale, spiritul de echipă este foarte important iar energia grupului „hrănește” fiecare sportiv în parte sporind-i încrederea în forțele proprii” a declarat VO SU, Ovidiu Negrea. La mulțumim tuturor celor care au participat la această competiție, părinților și celor s-au implicat în pregătirea sportivilor, Huan Su Cristian Ungureanu și Dan Grigoriu!

Mulțumesc Huan Su Dana Anghel pentru sprijinul acordat sportivilor noștri studenți la București. Mulțumesc Vo Su Mihaela Munteanu și Mihai Huianu pentru implicare.

Mulțumesc arbitrilor Cristian Ungureanu și Florin Duceac!

Și nu în ultimul rând mulțumim organizatorilor și conducerii federației noastre!”, a completat Ovidiu Zegrea.