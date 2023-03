Editura Frontiera anunță un nou volum din seria de bandă desenată pentru copii Puiu și Vulpoi de Sergio Ruzzier: Vreau în barca ta!

Sergio Ruzzier este un artist italian consacrat pe piața americană de carte. Asemenea lui Maurice Sendak, unul dintre mentorii săi, Sergio Ruzzier a ales ca mijloc de exprimare artistică albumele ilustrate pentru copii, reușind un echilibru perfect între simplitate și referințe sofisticate. Tot el a conceput cărți aflate la intersecția dintre album și bandă desenată, așa cum este seria Puiu și Vulpoi.

Anul acesta, Sergio Ruzzier a fost prezent în România la sfârșitul lunii februarie, la invitația Asociației Cu Alte Cuvinte. Evenimentul s-a desfășurat la Muzeul Literaturii Române din București și a cuprins un masterclass pentru scriitorii și ilustratorii români de carte precum și un panel de discuții pe tema benzii desenate pentru copii.

Ileana Achim, coordonator editorial al Editurii Frontiera: “Banda desenată ocupă un loc tot mai important pe piața de carte europeană și se adresează unui public de vârste foarte diverse. Ne bucurăm să le oferim copiilor din România o serie premium de bandă desenată cum este Puiu și Vulpoi, care îi ajută să deprindă cititul folosind texte scurte, amuzante, care au în plus avantajul de a îi educa vizual prin stilul grafic de excepție al artistului Sergio Ruzzier.”

Seria Puiu și Vulpoi a primit numeroase premii în Statele Unite, acolo unde a fost lansată:

Theodor Seuss Geisel Award Honor

NPR Best Books of the Year

New York Times Notable Children’s Book

Boston Globe Best Book of the Year

Publishers Weekly Best Book of the Year

School Library Journal Best Book of the Year

The Horn Book Magazine Fanfare Best Book of the Year

Chicago Public Library Best Book of the Year

Editura Frontiera a publicat până acum patru dintre cărțile artistului italian: Doi șoricei, Camera cu minuni, Puiu și Vulpoi. Petrecerea, Puiu și Vulpoi. Vreau în barca ta!

Despre carte

Vreau în barca ta! este al doilea volum din seria de bandă desenată pentru cei mici, Puiu și Vulpoi. În toate cărțile sale, Sergio Ruzzier inventează făpturi bizare, ascunse prin valurile apelor sau pe paginile decorative de la începutul și sfârșitul cărților: pești cu piciorușe, viermișori cu mustăți, caracatițe cu trompă sau cornițe. Nici această carte nu face excepție, spre deliciul copiilor.

Cartea este potrivită pentru copiii de 4-7 ani și are prețul de 39 lei. Este disponibilă în marile lanțuri de librării și pe site-ul editurii Frontiera.

Despre autor

Sergio Ruzzier este scriitor și ilustrator italian. A locuit vreme de peste 20 de ani în Statele Unite, acolo unde s-a consacrat ca autor și unde continuă să publice cărți. Este unul dintre beneficiarii selectei burse de creație oferite de Fundația Maurice Sendak.

Despre Editura Frontiera

Editura Frontiera publică autori importanți pentru copii din literatura universală și oferă, în același timp, spațiu creativ pentru autorii și ilustratorii români. Mai multe detalii și noutăți editoriale găsiți pe www.editurafrontiera.ro și conturile de Facebook și Instagram ale editurii.