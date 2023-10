Ziua Mondială a Sănătății Mintale (10 octombrie) vine, anul acesta, ȋn contextul unei decizii fără precedent, ȋn România – din octombrie, Guvernul decontează serviciile de terapie și logopedie pentru persoanele cu autism. La nivel mondial, unul din 36 de copii este în spectrul autist. Nu există date oficiale despre numărul lor, în țara noastră, dar estimările ONG-urilor naționale și internaționale arată că, anul trecut, peste jumătate de milion de oameni trăiesc afectați de acest diasgnostic. În această cifră sunt incluși și membrii familiilor care se confruntă cu greutăţile ce vin la pachet, precum izolarea sau lipsa accesului la diferite facilități. Pentru a le oferi sprijin, Asociația Help Autism construiește prima tabără pentru copii cu dizabilități din România și cea mai mare din Europa.

,,Socializarea și adaptarea la un mediu extern nefamiliar sunt esențiale ȋn dezvoltarea oricărui copil. Ȋn același timp, excursiile și taberele celor mici sunt o pauză necesară pentru părinți. Copiii cu dizabilități și familiile lor nu au acces la astfel de facilități. Ȋn 14 ani de activitate Help Autism, mii de oameni ne-au vorbit despre această problemă. Așa că am decis să construim prima tabără incluzivă din România. Am gândit un spațiu sigur de terapie, de interacțiune și de conexiune cu natura, ȋn care toți tinerii vor fi bineveniți și vor primi suportul de care au nevoie. Ne dorim să se dezvolte împreună în acest spațiu toți copiii, indiferent de abilități sau dizabilități.”, spune Raluca Bogdan, director de comunicare al Help Autism.

Campusul va fi construit la poalele Munților Retezat, pentru toți copiii și tinerii, indiferent de abilitate și dizabilitate. Participanții vor avea la dispoziție un întreg sat, doar al lor. Un spațiu dinamic, de 15.000 de metri pătrați, ce simulează comunitatea, care poate găzdui peste o sută de persoane. Startul construcției se va da în 2024, iar costurile vor ajunge la cinci milioane de euro.

Construcția unui spațiu dedicat de socializare vine în contextul în care elevii cu cerințe educaționale speciale și dizabilități nu au acces la activități extra școlare. Iar integrarea lor socială depinde de expunerea la noi medii și stimuli care să îi ajute să își dezvolte orizonturile. În România copiii și tinerii cu dizabilitate sunt de patru ori mai predispuși bullyingului în școli, iar între opt și 22% din actele de hărțuire au loc în timpul excursiilor. Participarea la activități extra-școlare este foarte redusă pentru că aceștia nu sunt pregătiți să facă față unei perioade mai lungi fără suport specializat și pot merge doar însoțiți de un adult – un aspect greu acceptat de ceilalți copii.

“Ne dorim să transformăm acest spațiu de la poalele munților Retezat într-un spațiu de învățare, de creștere, de confort, de socializare, de bucurie pentru orice copil indiferent de dizabilitate. L-am gândit cu gândul la nevoile fiecărui copil. Pentru noi este important ca Edi, în scaunul rulant, să se poată plimba prin tot satul și să poată merge singur de la locul de cazare până la piscină și chiar să intre în ea. De la intrare pe poartă vrem ca fiecare dintre copii să nu aibă niciun obstacol și să nu audă niciodată «nu ai voie»”, completează Raluca Bogdan, director de comunicare al Help Autism.

Într-un an, Asociația a reușit să strângă 720.000 de euro pentru ca această tabără să devină cadrul perfect în care mințile speciale să își descopere și valorifice adevăratul potențial.

Guvernul decontează serviciile de terapie și logopedie pentru persoanele cu autism

O altă veste bună este decontarea terapiei pentru copiii, tinerii și adulții cu TSA care a intrat în vigoare de la 1 octombrie 2023. Conform normelor publicate pot fi decontate de CNAS două ședințe pe zi de psihoterapie, logopedie şi de alte servicii specifice, în limita a 135 de lei pentru fiecare şedinţă.

Asociația Help Autism a marcat acest context printr-un eveniment special. We Are All OK este un spectacol gândit de coregrafa Ioana Marchidan, mamă a unui copil cu autism, și co-produs de LINOTIP Centru Independent Coregrafic și Asociația DanceSpot, care vorbește despre diversitate și nevoia de integrare.

Asociația HELP Autism

HELP Autism susține, din 2010, peste 3.000 de copii și adolescenți diagnosticați cu TSA – Tulburare de Spectru Autist – în programe de terapie desfășurate în cele șapte centre și la domiciliu. De la terapie specifică la programe de integrare școlară, de la sprijin pentru părinți la campanii de conștientizare & advocacy, HELP Autism caută să ofere constant un spectru de soluții pentru copiii cu autism și familiile lor. Asociația HELP Autism este astăzi cea mai mare organizație dedicată cauzei din România, fondator al rețelei informale RO TSA formată din peste 100 de organizații în autism.

Unul dintre programele de suport este Help HIRE prin care asociația pregătește tinerii cu autism să aibă un prim job și companiile să devină un mediu primitor.

Misiunea asociației HELP Autism este de a ghida pașii persoanelor cu autism și familiile lor, de la diagnostic la recuperare și integrare reală în comunitate, construind o comunitatea deschisă să înțeleagă, să accepte și să sprijine mințile diverse.