Proiectul Bine la Înălțime face parte din seria de proiecte desfășurate de asociația Zi de Bine în zona Moldovei. În luna martie, Zi de Bine Moldova a amenajat un spațiu de joacă pentru copiii din Ucraina într-unul dintre centrele de refugiați din Iași. Pentru luna aprilie, ZDB Moldova își dorește să ofere copiilor din Iași, cu dizabilități și

Zi de Bine Moldova a amenajat un spațiu de joacă pentru copii și câteva spații de relaxare pentru adulți într-unul dintre centrele de refugiați din Iași, unde Administrația Locală, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Societatea Civilă au contribuit activ pentru a transforma o clădire de birouri într-un loc primitor pentru cei fugiți din calea războiului.

”Ne gândim la mamele și bunicile care merită mai mult decât să își petreacă niște luni de zile lipite de o saltea, discutând în șoaptă să nu le audă copiii, zâmbind incert când ar avea nevoie să plângă. Iar copiii… copiii lor merită jucării care seamănă cu ale lor, cele lăsate acasă… și toboganuri care strâng râsete și voioșie și jocuri care nu dau voie tristeții să se adune. Vrem neapărat să facem și asta pentru ei! Așa că, împreună cu Asociația ParentIS și prietenii de la biroul de arhitectură A+noima, le-am oferit acest loc bun”, menționează Melania Medeleanu, co-fondator Asociația Zi de BINE.

În ultima săptămână, spațiul amenajat a fost tranzitat de zeci de refugiați, în special mame, copii și bunici. Locul de joacă este o gură de aer proaspăt pentru cei mici, dar și pentru părinți, fiindcă își pot lăsa copiii în siguranță alături de voluntari, cât timp planifică ce vor face mai departe. Pe lângă locul de joacă și spațiile de relaxare amenajate deja, Zi de Bine își propune să amenajeze și o sală media, unde adolescenții să poată petrece timp vizionând filme. Planul cuprinde și un loc de joacă în curtea centrului, pentru ca cei mici să se poată bucura de anotimpul cald.

Tot în luna aprilie, Asociația Zi de Bine lansează proiectul Bine la Înălțime – ZDBMoldova, prin care își propune să amenajeze, în sprijinul copiilor susținuți de Asociația Climb Again, un perete de escaladă inteligent pentru copii și tineri cu dizabilități și diverse deficiențe. Cățăratul este un sport ce implică multă activitate fizică, descurajantă pentru copiii și tinerii cu dizabilități care s-ar putea gândi să îl încerce. Panoul Kilter Board are un program software încorporat ce permite realizarea de trasee tematice prin iluminarea integrată în prize. Traseele de escaladă pot fi realizate de instructori, dar și de copii. Are capacitatea de a memora trasee, iar cei care îl vor folosi vor putea urmări evoluția proprie. Aceste caracteristici permit copiilor cu dizabilități să practice cățăratul și să progreseze, atât din punct de vedere fizic, cât și psihic. Peretele de escaladă oferă alternative chiar și copiilor cu deficiențe de vedere de peste 1%.

”Vom dărui centrului Climb Again de la Iași și tuturor tinerilor și copiilor cu dizabilități care se antrenează acolo cel mai important element pentru terapia prin escaladă! Centrul Climb Again din Iași s-a deschis în vara lui 2021 și, de atunci, peste 50 de copii cu diverse dizabilități au avut ocazia să se antreneze și să își dezvolte abilitățile, atât fizice, cât și psihice și sociale. Planul pentru 2022 este să lucreze săptămână de săptămână cu 30 de copii cu deficiențe neurologice și conexe în proiectul „Peste Limite”, iar un Kilter Board ar fi extraordinar de benefic pentru antrenamentele lor individuale. Mare parte din acești copii vin de la Colegiul Tehnic Ion Holban din Iași”, declară Melania Medeleanu, co-fondator Asociația Zi de BINE.

Bugetul necesar pentru implementarea proiectului Bine la Înălțime – ZDBMoldova este de 25.000 euro si este oferit de Trutzi SRL.

Sărbătoriții lunii aprilie își pot dărui ziua pentru acest proiect aici: https://ziuata.galantom.ro/fundraising_pages/create?id_project=1697

Bine la Înălțime oferă șansa tinerilor cu dizabilități și deficiențe din Iași să își dezvolte încrederea, coordonarea în spațiu și să practice o activitate benefică pentru întregul organism. O astfel de activitate are rol terapeutic asupra copiilor și tinerilor, permițându-le să își exerseze aptitudini senzoriale, fizice, psihice și de relaționare. Când copiii se cațără împreună, folosesc aceleași abilități sociale și de cooperare pe care le vor folosi cu prietenii, la școală și la locul de muncă mai târziu în viață. Cooperarea construiește încrederea, atât de necesară copiilor și tinerilor cu dizabilități și diverse deficiențe.

„Am avut privilegiul să experimentez escalada și beneficiile sportului atât ca sportiv de performanță, cât și ca persoană cu dizabilități care a folosit escalada ca terapie, recuperare și integrare. Recunosc că eu nu am avut ocazia să fac antrenamente pe un kilter board, dar sunt extrem de fericit pentru că, alături de Asociația Zi de Bine, putem oferi acest perete senzorial de cățărare Centrului Climb Again Iași. Killer Board-ul este cel mai benefic perete de escaladă pentru copiii și tinerii cu dizabilități. Este pentru toate vârstele, folosește un sistem de lumini integrate în prize și are mii de trasee de escaladă tematice. Mai mult, îmbină cel mai bine activitatea de terapie cu cea sportivă, iar copiii o percep ca pe ceva foarte distractiv”, menționează Răzvan Nedu, vicecampion mondial, căpitanul Lotului Național de Paraclimbing, instructor de escaladă la Centrul Climb Again.

Panoul de cățărare va fi gata la sfârșitul lunii aprilie.

Cei care doresc să susțină suplimentar proiectele realizate de Asociația Zi de Bine, o pot face fie printr-un SMS cu textul SUS la 8845. Mai multe metode de implicare pot fi găsite aici: https://www.zidebine.ro/doneaza.