Asocierea formată din firmele SUCT, Florcontruct și Autotehnorom a câștigat licitația pentru repararea străzilor din municipiul Suceava, a anunțat primarul Ion Lungu. El a precizat că această asociere a fost singura care a depus ofertă contractul fiind încheiat pentru o perioadă de doi ani de zile. Contractul cadru semnat luni dimineață prevede o valoare maximă de 86,4 milioane de lei și o valoare minimă de 62 de milioane de lei, ambele cifre fără TVA. ”Valoarea celui mai mare contract subsecvent pentru că facem mai multe contracte în acești doi ani de zile este de zile 46,4 milioane de lei fără TVA iar valoarea celui mai mic contract subsecvent este de 30 de milioane de lei fără TVA. Am semnat și primul contract subsecvent pentru acest an de 39 milioane de lei”, a spus Lungu. El a menționat că tarifele sunt în medie mai mari cu aproximativ 40% față de cele de la licitația de anul trecut. ”Sperăm să dea un imbold în plus constructorilor să asfalteze mai cu drag de inimă”, a adăugat primarul. De menționat, că aceleași firme s-au ocupat și până acum de repararea străzilor în municipiul Suceava.