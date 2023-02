Ediția „Dăm Click pe România” 2022, derulată cu sprijinul Kaufland România și OMV Petrom, s‐a încheiat cu succes. AFF a reușit să doteze cu 4.000 de calculatoare recondiționate 258 din instituțiile de învățământ din România, ajungând la peste 50.000 de copii din toate județele țării.

Dintre acestea, 95 calculatoare au ajuns la 5 școli din județul Suceava, iar acum peste 1500 copii au acces la o educație digitală, potrivită prezentului. Echipamentele recondiționate au fost donate către Asociația Inimă De Bucovinean, Școala Gimnazială Nr. 2, Centrul Școlar De Educație Incluzivă Suceava, Asociația Destine și Valori și Școala Gimnazială „Teodor Balan”.

„AFF recondiționează 13,5% din tot ceea ce colectează, cu impact pozitiv atât asupra mediului, cât și asupra educației digitale. În acest scop, facem un apel către toate companiile să se implice în activități de CSR și să dezvolte proiecte pentru a ajuta la digitalizarea educației. Avem nevoie în continuare de DEEE‐uri, în special de echipamente IT, pe care companiile, dar și persoanele fizice să ni le predea gratuit, ca noi să le recondiționăm și donăm în continuare școlilor care au nevoie.”, declară Damien Thiery, Director General Ateliere Fără Frontiere.

Anul acesta, programul de dotare al școlilor cu calculatoare recondiționate „Dăm Click pe România” se va afla la a patra ediție și se va desfășura, la fel ca în 2022, cu susținerea financiară a Kaufland România și OMV Petrom, cei doi parteneri strategici ai Ateliere Fără Frontiere în lupta pentru educația digitală.

Calculatoarele donate prin „Dăm Click pe România” fac parte din procesul de economie circulară al Ateliere Fără Frontiere, prin care asociația preia echipamentele IT uzate și alte DEEE în calitate de colector autorizat de la companii și diverse organizații, cu scopul de a fi recondiționate de către angajații aflați în programul de inserție socio‐profesională, cu scopul final de a fi donate către școlile din zone vulnerabile din țară. Companiile care vor să susțină Asociația în acest demers pot preda echipamentele IT pe care nu le mai folosesc printr‐un mesaj la adresa: colectare@atelierefarafrontiere.ro. Ateliere Fără Frontiere are în derulare și un serviciu personalizat de calcul al amprentei de CO2, destinat inclusiv organizării fluxurilor de deșeuri și de raportare a acestora. Datorită acestui program, 584.064 kg de emisii de CO2 au fost evitate în 2022.