Coloana de autotrenuri se întinde pe o distanță de aproximativ 15 km pe DN 2 spre Vama Siret, informează Prefectura Suceava. În zonă acționează 3 echipaje de poliție rutieră și 2 de ordine publică. Se circula pe un singur sens spre orașul Siret.

