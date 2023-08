Aceasta a fost concluzia principală a temei “Does economic self-interest determine public attitudes toward immigrants? An econometric case study in Japan” elaborată de prof. univ. dr. Ana Maria Takahashi de la Kyoto University of Foreign Studies din Japonia. Seminarul s-a desfășurat la sediul USH Pro Business din București fiind organizat în colaborare cu Facultatea de Științe Economice, UPG Ploiești, Centrul European de Inovare Digitală Wallachia eHub și Asociația Centrelor de Afaceri pentru Export, cu participarea unor cadre didactice și cercetători din mediul academic și de la Institutul de Economie Națională.

Distinsul profesor japonez cu origini din România a folosit date privind atitudinea cetățenilor japonezi față de imigranți folosind un model econometric complex care a avut mai multe variabile – toleranța, educația, endogenitatea – comparând date privitoare la Japonia cu alte țări din lume – Coreea de Sud, Taiwan, SUA.

Modelul aplicat pe aceste date indică faptul că, ipoteza că nativii japonezi au la bază justificări și interese economice care le determină atitudinea față de imigranți, nu se confirmă.

„Este interesant de observat că acest studiu are aspecte contraintuitive pentru că mulți economiști cred că interesul economic primează în atitudinea față de imigranți. Deși studiul indică că acest interes este semnificativ, există și alți factori de ordin cultural și rasial care primează în atitudinea față de imigranți. Este o temă de cercetare extrem de actuală în context național și european, studiul putând inspira cercetătorii noștri privind evaluarea acestui fenomen în contextul în care România devine nu numai o țară de emigrație, ci și de imigrație”, a declarat prof. univ. dr. Costin Lianu, director general USH Pro Business.