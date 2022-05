Ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat să s-au finalizat reparațiile la stația de cale ferată Vicșani, la granița cu Ucraina. Sorin Grindeanu a spus că în momentul de față sunt operaționale încă 5 linii de cale ferată, dintre care 3 linii cu ecartament larg și două linii de cale ferată cu ecartament normal.

Grindeanu a arătat că lucrările de reparație și de consolidare s-au derulat în perioada 28 aprilie – 4 mai 2022, în regie proprie, de Regionala de Cale Ferată Iași și au constat în înlocuirea traverselor uzate și a elementelor de prindere, completarea cu piatră spartă și lucrări de buraj.

„În acest moment, vagoanele care provin din Ucraina pot fi transpuse mai eficient pe trenurile de marfă românești. Astfel, va crește volumului de trafic de marfă și vor scădea timpii de mutare a mărfurilor din trenurile de pe liniile cu ecartament larg, în trenurile de pe liniile cu ecartament normal”, a precizat ministrul transporturilor. El a arătat că la ora actuală, în stația Vicșani sunt funcționale în total 13 linii de cale ferată, care permit inclusiv operațiuni mai bune de manevră a trenurilor, respectiv 6 linii de cale ferată cu ecartament normal și 7 linii de cale ferată cu ecartament larg.