S-au montat indicatoarele provizorii pentru Ruta provizorie către Botoșani, care poate fi accesată pentru trafic ușor, adică mașini de maximum 3,5 tone de pe străzile Mirăuți și Apeductului si pentru trafic greu pe strada Apeductului, a anunțat primarul Ion Lungu.

”Pentru finalizarea ultimului tronson din Ruta Alternativă Suceava-Botoșani, tronsonul nr.3 ,cuprins între Podul Unirii si DN 29, care are prevăzut un apeduct în lungime de 1 km peste calea ferată, cu ieșire in DN 29, (fosta Avicola Burdujeni) a avut loc licitația pe data de 4 august fiind depuse 2 oferte. Recomand sucevenilor să folosească Ruta provizorie de pe strada Energeticeanului, cu ieșire la Școala Gimnazială de la Plopeni sau la Gara Văratec. Vom pune pe această Ruta provizorie, asfaltul frezat de pe bulevardul principal pentru a înlătura praful de pe drumul nemodernizat”, a completat Ion Lungu.