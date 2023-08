Prefectul Alexandru Moldovan a semnat astăzi ordinul prin care, în luna septembrie, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Suceava va desfășura activități pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc. Astfel, comisiile de examinare alcătuite din lucrători din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Suceava vor susține în municipiul Câmpulung Moldovenesc examinarea practică pentru categoriile și subcategoriile B, C, CE și D în fiecare zi de miercuri din luna septembrie (06/13/20/27.09.2023)

”Examinarea practică pe trasee situate în alte localități decât Suceava a candidaților ce doresc să între în posesia permisului de conducere este una dintre măsurile care se circumscriu strategiei pe care am adoptat-o în vederea eficientizării activității serviciului de permise și înmatriculări. Am ales să începem cu municipiul Câmpulung Moldovenesc având în vedere criteriul geografic, acolo vor fi examinați candidați din toată zona de munte a județului, care în condițiile de până acum ar fi pierdut o zi deplasându-se la Suceava. În altă ordine de idei, nu am rămas indiferenți la semnalele pe care le-am primit atât de la cetățenii și administrația locală a municipiului Suceava, cât și prin mass media, și sperăm ca măcar în zilele de miercuri fluența circulației în zona Ițcani să se îmbunătățească”, a declarat Moldovan.