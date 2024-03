De câteva săptămâni în orașul Siret au reînceput în forță lucrările de reabilitare și modernizare a străzilor pe mai multe șantiere în același timp, a anunțat primarul Adrian Popoiu. ”Zilnic, echipa din cadrul primăriei verifică toți constructorii și felul în care aceștia execută lucrările pregătitoare pentru asfaltare”, a spus Popoiu. El a subliniat că se lucrează în mai multe locații din oraș în paralel, atât în Pădureni, Mănăstioara, dar și pe Tatarcina, pe acele tronsoane și străzi unde ACET Suceava a finalizat lucrările de extindere a rețelei de apă-canal. ”De asemenea, se lucrează la trotuare și borduri pe str. 9 Mai. În total, 15 străzi vor fi asfaltate treptat în toate cartierele orașului în ordinea în care ACET Suceava va finaliza atât lucrările la conducte, cât și căminele, racordurile, branșamentele și probele pentru a pune în funcțiune rețeaua de apă-canal. Pe parcurs ce companiile de utilități (apă-canal și gaz) finalizează lucrările specifice pe câte un tronson, ne apucăm de asfaltat toate aceste străzi. Așa am procedat anul trecut și am asfaltat str. Sucevei, Tudor Flondor și Rogojeștilor”, a mai spus Adrian Popoiu.

