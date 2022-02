Autoritățile rădăuțene anunță investiții ample în Piața-Obor din municipiu. Momentan au fost plantați arbuștii ornamentali scoși de pe strada Bogdan Vodă. ”S-a terminat plantarea arbuștilor relocați scoși de pe strada Bogdan Vodă. Vreau să mulțumesc domnului primar pentru că s-a gândit la Piața-Obor și vrea să facă din această zonă o oază de verdeață. Din discuțiile avute cu dumnealui anul acesta și anii viitori vor fi mult mai multe investiții făcute în această zonă. Vor fi puse corpuri de iluminat,vor fi betonate alei și vrem să facem să fie ceva plăcut ochiului. Cine a venit de curând în zona Obor probabil a observat că au fost făcute lucrări de balastare spre capătul Pieței dar toate la timpul lor”, a declarat Codruț Cojocar, șef sector Piață-Obor.

