Avaria apărută la rețeaua de canalizare care a condus la surparea străzii pe bulevardul principal al municipiului Suceava la intersecția străzii Universității cu Bulevardul 1 Mai a fost remediată duminică seară după ce muncitorii de la ACET au lucrat 24 de ore incontinuu. Viceprimarul Lucian Harșovschi care duminică seară a fost la fața locului a ținut să mulțumească muncitorilor pentru efort și să-și ceară scuze de la cetățeni pentru disconfortul creat în trafic. El a precizat că locul în care s-a intervenit va fi asfaltat în zilele următoare după ce gradul de compactare al pământului va fi unul corespunzător. ”Sunt 24 de ore de când se lucrează și iată că problema a fost remediată. Vreau să mulțumesc celor care s-au implicat, muncitorilor de la ACET care de sâmbătă de la opra 21.00 au lucrat incontinuu. Îmi pare rău că nu au venit și cei din conducerea ACET pe aici. Ne cerem scuze de le cetățeni pentru disconfortul creat în trafic. Nu se va pune asfalt imediat. Asfaltul va fi turnat după ce terenul va fi compactat corespunzător pentru că a fost o lucrare la cinci metri adâncime. Vom pune un indicator ”circulați cu atenție”, a declarat Harșovschi.

