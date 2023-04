Patrick are 4 ani, dar se comportă ca un bebeluș. Este singurul copil din România care suferă de o malformație genetică ce îl împiedică să meargă ori să vorbească. Mutația genei CACNA1A, denumită și hipotonie severă, nu îi permite micuțului Patrick să se joace cu surioara lui ori să meargă singur la grădiniță, având în permanență nevoie de asistența mamei sale.

,,Am început să ne punem primele semne de întrebare când avea 3 luni . Stătea, în cea mai mare perioadă de timp, cu ochișorii în tavan. Nu putea urmări cu privirea obiectele din jurul lui. Am mers la oftalmolog, apoi la neurologie unde am aflat că suferă de un sindrom legat de dezvoltarea neurologică a globilor oculari. Pentru că nici la 6 luni micuțul nostru nu reușea să își țină capul și nici să stea în șezut, investigațiile au continuat. Ulterior am primit cumplită veste: Patrick a fost diagnosticat cu o malformație unică în România – o mutație a genei CACNA1A, care îl împiedică să se dezvolte normal, conform vârstei.” Ne-a povestit Andreea, vizibil afectată de situația în care se află fiul său.

Din cauza sindromului genetic foarte rar, copilașul de 4 ani rostește doar câteva cuvinte și merge doar de-a bușilea.

,,La 6 luni, când un copilaș normal începe diversificarea, Patrick al nostru nici nu putea să stea în funduleț. Nu poate merge nici acum, la patru ani și jumătate, mai mult se târăște. Cu fiecare ședință de terapie ni se rupe sufletul în mii de bucăți când îl vedeam cât suferă, dar doar asta îl mai poate salva. Săptămâna trecută a fost prima dată când a reușit să urce singur câteva trepte pe tobogan,” povestește mama lui Patrick, Andreea Jerlăianu.

Din fericire, nu este totul pierdut. Medicii spun că Patrick are toate șansele să se recupereze și să ajungă să meargă singur. Este nevoie de numeroase ședințe de terapie săptămânal, de la logopedie, kinetoterapie la osteopatie și hipoterapie. Sesiunile de tratament costă 2.000€ pe lună, mult peste ce își poate permite familia Jerlăianu. Dată fiind situația lui Patrick, mama e nevoită să stea în permanență cu micuțul, iar tatăl este singurul întreținător al familiei cu 4 suflete. Depășiți de situația financiară, dar cu determinarea de a nu renunța la șansa unei vieți normale pentru copilul lor, părinții lui Patrick au apelat la Asociația Salvează o inimă care a demarat o campanie de strângere de fonduri. În lipsa acestor terapii, Patrick nu ar putea depăși niciodată stadiul de nou-născut.

,,Micuțul are un drum lung și dificil în față, dar ajutorul nostru îi poate susține pașii spre independență. Orice donație făcută în conturile Asociației „Salvează o inimă” e un plus de sănătate pentru acest băiețel unic în România. Și acești copii au nevoie să fie ajutați, și ei merită o viață bună. Haideți să fim sprijinul de care are nevoie Patrick pentru a parcurge calea spre recuperare!” Vlad Plăcintă, președintele Asociației Salvează o inimă.

Pentru donații din partea companiilor accesați: https://salveazaoinima.ro/patrick-jerlaianu/

Denumire entitate: Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ”

Cod de înregistrare fiscală: 31015982

Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX

Cont EUR: RO28BTRLEURCRT00W8287001

Cont USD: RO68BTRLUSDCRT00W8287001

Cod SWIFT: BTRLRO22

Cod BIC: BTRL

Banca Transilvania Botoșani

Vă rugăm să specificați în transferul bancar, la detaliile plății, numele Patrick Jerlăianu!