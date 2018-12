”PNL este pregătit să guverneze în interesul românilor și României, chiar de mâine, și este dispus să repare toate stricăciunile făcute de PSD în întreaga țară”. Afirmația a fost făcută de deputatul PNL de Suceava, Ioan Bălan. El a zugrăvit un tablou sumbru al guvernării PSD arătând că în România nu se construiește nimic iar inflația a crescut amețitor. ”Închidem al doilea an de guvernare PSD-ALDE, al șaptelea an consecutiv de creștere economică, al șaselea cu PSD în structura Guvernului, iar în România încă nu se construiește nimic! Am ajuns ca, în anul 2018, să avem cele mai mici cheltuieli pentru investiții din ultimii 15 ani, deși în ultimii 6 ani țara a fost împrumutată cu peste 200 de miliarde de lei, iar românii au plătit peste 70 de miliarde de lei pentru dobânzi. Guvernul nu construiește nimic, deși 120 de miliarde de lei, adică cca. 30 miliarde de euro, încă așteaptă să fie luate de la UE. Și, de parcă nu ar fi fost suficient că Guvernul ne afundă tot mai tare în subdezvoltare. În urmă cu două săptămâni bugetul de investiții s-a mai tăiat încă o dată: minus 1,16 miliarde de la transporturi, minus 200 milioane de la educație, minus 230 milioane de la cercetare și alte 600 de milioane tăiate din bugetele altor instituții. După 2 ani, 70 de miniștri și 3 guverne putem să tragem linie și să enumerăm realizările Guvernelor Dragnea: zero Km de autostrăzi, zero Km de căi ferate, zero spitale, zero școli sau grădinițe noi, zero pe linie. Dacă cineva se mai întreabă de ce nu avem școli, spitale și șosele moderne, explicația este simplă! Din cei 28 de ani care au trecut de la Revoluție, PSD a condus România mai bine de 22 de ani. Trebuie să recunoaștem că, în ultimii 2 ani, există și un indicator care a crescut amețitor: inflația, adică dușmanul buzunarelor tuturor românilor. Facturile sunt mai mari cu peste 20%, alimentele mai scumpe cu peste 20%, iar noi trebuie să fim recunoscători PSD”, a afirmat Bălan.

”Atunci când PNL va lua în mâini destinele României, veți vedea cu ochii dumneavoastră diferența fundamentală între competența PNL și înșelăciunea marca PSD, adică între modernizare reală și subdezvoltare”

El a subliniat că Partidul Național Liberal a construit un buget alternativ, ”total opus mentalității mercantile și anti-dezvoltare pe care o implementează PSD” în România de aproape trei decenii. ”Dacă cineva vrea să facă nu știu ce comparații de competență între PNL și PSD, le recomand să facă aproape orice comparație între primarii PNL și cei PSD și atunci veți vedea diferențele fundamentale de competență și de bună-credință. În primul rând, când PNL va ajunge la guvernare va câștiga pariul pe care și l-a asumat cu fondurile europene nerambursabile și va aduce în țară 100% sumele la care România are dreptul. Apoi, sub o guvernare PNL, investițiile publice vor reprezenta motorul principal de creștere economică, nu importurile, care sunt generatoare de prosperitate pentru alte state, nu pentru români. Noi, liberalii, nu mai putem accepta să ne rușinăm uitându-ne la bulgari, sârbi sau albanezi care constuiesc cu o viteză amențitoare școli, spitale și autostrăzi, deși nu au nici pe departe oportunitățile noastre financiare, adică fondurile gratuite de la UE”, a spus deputatul PNL de Suceava. Bugetul alternativ al PNL, a precizat Bălan, va conține resurse financiare suficiente pentru: educație, sănătate, apărare, transporturi, cultură, agricultură, pensii și salarii. ”Un guvern condus de PNL nu va accepta niciodată ca părinții sau bunicii noștri, acum pensionari, să fie înșelați cu majorarea punctului de pensie doar pentru o treime din an sau cu pensii mai mari peste 4-5 ani. PNL va implementa majorarea punctului de pensie de la 1 ianuarie a fiecărui an. Salariile din sectorul public vor crește, așa cum prevede legea, însă PNL nu poate uita că în România muncesc peste 4 milioane de angajați din sectorul privat, pentru care statul nu a fost la fel de darnic! PNL are soluții și pentru majorarea neinflaționistă a salariilor din sectorul privat. Copiii sunt prioritatea noastră fundamentală, pentru că de ei depinde viitorul acestei țări. Alocații mai mari, școli moderne, profesori calificați și bine plătiți, masă la școală și after school reprezintă doar o parte dintre măsurile care se adresează copiilor. Așadar la momentul potrivit, atunci când PNL va lua în mâini destinele României, veți vedea cu ochii dumneavoastră diferența fundamentală între competența PNL și înșelăciunea marca PSD, adică între modernizare reală și subdezvoltare”, a conchis Ioan Bălan.